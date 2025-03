Petróleo volta a ultrapassar US$ 70 por aumento de demanda e decisão do Fed

Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira, depois que dados do governo dos Estados Unidos mostraram uma redução nos estoques de combustíveis. Entretanto, a decisão do Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos) de manter as taxas de juros estáveis limitou os ganhos.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 0,31%, a US$ 70,78 por barril. O petróleo WTI (West Texas Intermediate) nos EUA fechou em alta de 0,39%, a US$ 67,16.

Os estoques de petróleo dos EUA aumentaram em 1,7 milhão de barris na semana passada, para 437 milhões de barris, segundo dados do governo dos EUA, superando o aumento de 512.000 barris esperado pelos analistas.

Entretanto, os estoques de refinados, que incluem diesel e óleo para aquecimento, caíram 2,8 milhões de barris na semana passada, para 114,8 milhões de barris, superando em muito as expectativas de uma queda de 300.000 barris.

"A AIE mostrou uma retirada líquida, incluindo produtos, o que é incrementalmente otimista", disse Josh Young, diretor de investimentos da Bison Interests.