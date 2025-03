Lucro dos planos de saúde quintuplica e fecha 2024 em R$ 10,2 bilhões

As operadoras de planos de saúde registraram um lucro líquido de R$ 10,2 bilhões em 2024, segundo dados divulgados ontem pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementa). O resultado, 429,2% superior na comparação com 2023 (R$ 1,9 bilhão), é o melhor para o segmento médico-hospitalar desde 2020 (R$ 17,6 bilhões), ano marcado pela pandemia do novo coronavírus.

O que aconteceu

Planos de saúde lucram R$ 10,2 bilhões em 2024. O salto das operadoras médico-hospitalares impulsionou o resultado positivo do setor no ano passado. Na comparação com o ano de 2023, o desempenho econômico-financeiro foi 429,2% melhor.

Lucro supera o desempenho dos três anos anteriores. O desempenho dos convênios médicos foi o maior desde 2020, primeiro ano da pandemia de covid-19. Em 2021 e 2023, os lucros somaram R$ 2,6 bilhões e R$ 1,9 bilhão, respectivamente. Já em 2022, houve o setor amargou um prejuízo de R$ 529,9 milhões.

ANS vê recuperação do segmento médico-hospitalar. Segundo o órgão regulador, o saldo positivo de R$ 4 bilhões na diferença entre as receitas e despesas diretamente relacionadas às operações de assistência à saúde coloca o segmento em patamar próximo ao dos anos pré-pandemia.

Desempenho positivo atingiu a totalidade do segmento. A ANS destaca que a recuperação do resultado operacional se deu em todas as modalidades, exceto autogestões, que tiveram prejuízo operacional na ordem de R$ 2,1 bilhão, superando o prejuízo do ano anterior.

Os dados de 2024 refletem um setor que se reequilibra financeiramente após os desafios dos últimos anos. A recuperação do resultado operacional das operadoras médico-hospitalares e a estabilidade dos rendimentos financeiros indicam um ambiente mais sustentável.

Jorge Aquino, diretor de normas e habilitação das operadoras da ANS

Maiores empresas puxaram o desempenho positivo. As operadoras médico-hospitalares de grande porte foram responsáveis pelo melhor desempenho no setor, registrando, em números agregados, R$ 9,2 bilhões de lucro líquido no ano passado, R$ 10,1 bilhões a mais que em 2023.

Outras modalidades

Demais segmentos também lucraram no ano passado. O desempenho positivo entre todas as modalidades que integram o rol da ANS totalizou R$ 11,1 bilhões em 2024. O valor equivale a um aumento de 271% em relação ao ano anterior.

Convênios odontológicos apresentam estabilidade. O lucro da modalidade cresceu apenas 2,3% no ano passado, de R$ 652,8 milhões para R$ 667,9 milhões. Já as administradoras de benefícios caminharam na contração, com queda de 47,4% do lucro, na comparação com 2023, de R$ 406,4 milhões para R$ 213,7 milhões.