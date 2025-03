Sacou recursos do FGTS no ano passado? Saiba como declarar no IR 2025

Ter retirado recursos do FGTS no ano passado não obriga o contribuinte a declarar o Imposto de Renda 2025. No entanto, quem precisa fazer a declaração e sacou o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é obrigado a informar o valor na ficha de rendimentos.

A exigência vale para quem optou pelo saque-aniversário, retirou recursos do FGTS para compra de imóvel, foi demitido ou conseguiu acessar o dinheiro por outro motivo.

Como declarar o saque

Os valores sacados do FGTS são isentos da cobrança de imposto, mas devem ser informado. A menção deve ser realizada na ficha "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis", seguindo o passo a passo:

Localize a ficha no menu esquerdo do programa de preenchimento da declaração do IR 2024.

Em seguida, clique em "Novo".

Na nova janela, escolha o "Tipo do Rendimento" pelo código 04 (Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS).

Depois, escolha o "beneficiário", que pode ser o "titular", se a conta do FGTS for sua, ou "dependente", se o saque foi feito do FGTS de um de seus dependentes.

Informe o CNPJ e o nome da fonte pagadora. No caso do FGTS, a fonte é a Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04).

Informe o valor total do saque em 2023.

Conclua o preenchimento da ficha clicando em "OK".

Quem pode retirar o dinheiro do FGTS?

O Fundo de Garantia foi criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Por isso, os depósitos correspondente a 8% do salário dos trabalhadores podem ser retirados apenas em casos específicos. São eles: