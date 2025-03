IR 2025: isenção para quem ganha até R$ 5 mil não vale este ano; entenda

O projeto encaminhado pelo governo federal que prevê isenção da declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) para quem ganha até R$ 5 mil por mês não vale para as declarações deste ano, que seguem até o dia 30 de maio. Isso porque o ano-base usado para prestar contas ao Fisco é sempre o anterior —ou seja, 2024.

O que aconteceu

Projeto prevê isenção de IR para salários de até R$ 5.000. O desconto variável vai ser decrescente, reduzindo o pagamento anual de imposto para quem receber até R$ 7.000. Hoje, a faixa de isenção beneficia somente os que recebem menos de R$ 3.036, equivalente a dois salários mínimos.

Apesar da apresentação, projeto ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Esse aval dos parlamentares é obrigatório para que o texto seja enviado para sanção do presidente Lula (PT), e aí sim seja considerado válido.

Mesmo que fosse aprovado ainda neste mês, por exemplo, isenção não começaria a valer imediatamente. Isso porque o IRPF é sempre feito considerando o ano anterior, o chamado ano-base. Por isso, novo limite só será válido (se for aprovado ainda em 2025) a partir das declarações do ano que vem.

Benefício deve atender quase 10 milhões de brasileiros. A estimativa do governo considera os valores calculados com base na legislação atual. O Unafisco (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil) sinaliza que o número de contribuintes isentos subirá para 58,2%, de 16,5 milhões para 26 milhões.