IR 2025: Declaração pelo celular só fica disponível em 1º de abril

Do UOL, em São Paulo (SP)

Os contribuintes que desejam utilizar o celular, tablets ou o site da Receita Federal para preencher e transmitir a declaração de Imposto de Renda 2025, referente ao ano-calendário de 2024, devem aguardar até o dia 1º de abril para iniciar a jornada.

As liberações para o preenchimento online das declarações serão realizadas com disponibilização completa dos modelos pré-preenchidos. O atraso é ocasionado pela ausência de dados bancários, dos imóveis adquiridos e das doações efetuadas.

O que aconteceu

Declaração está disponível somente pelo programa para computadores. A abertura do prazo de entrega limita o preenchimento exclusivamente aos contribuintes que fizeram download do programa disponibilizado no site o Fisco para os sistemas operacionais Windows, macOS e Linux.

Preenchimento online será permitido a partir de 1º de abril, diz Receita. A data marca a habilitação para a declaração pelo site da Receita Federal. Em tablets e smartphones, o preenchimento pode ser feito com auxílio do aplicativo "Receita Federal".

Preenchimento online da declaração de 2025 segue indisponível Imagem: Reprodução/Receita Federal

Liberação coincide com disponibilidade para declaração pré-preenchida. A Receita explica que os dados no sistema "Meu Imposto de Renda", utilizado para a transmissão online dos documentos, estarão 100% disponíveis apenas no dia 1º de abril.

Receita minimiza impacto aos contribuintes por atraso para liberações. O supervisor regional do Imposto de Renda de São Paulo, Ricardo Roberto Mendes Ribeiro Junior, garante que a impossibilidade do sistema para realizar as declarações online não altera o fluxo de recebimentos.

Os 60 dias, que vão do dia 1º de abril até 30 de maio, vão ser mais do que suficiente para quem quiser aguardar um pouquinho.

Ricardo Mendes Ribeiro, supervisor regional do Imposto de Renda

Pré-preenchida será liberada em duas etapas

Modelo está disponível sem as informações de instituições financeiras. Para os contribuintes que desejam antecipar o preenchimento da declaração, a pré-preenchida pode ser importada pelo programa de computados com a ausência dos dados bancários, que estarão disponíveis apenas no próximo mês.

Informações incompletas podem ser preenchidas manualmente. "O banco fornece [aos contribuintes a ficha de informações] e ele pode simplesmente complementar aquelas informações [da pré-preenchida] e já transmitir", afirma o superintendente-adjunto da Receita Federal em São Paulo, Cláudio Ferrer de Souza.

As liberações estão divididas da seguinte forma:

17 de março: Estão disponíveis informações da declaração anterior do contribuinte (identificação, endereço, entre outros), rendimentos e pagamentos da DIRF, DIMOB, DMED e Carnê-Leão Web; rendimentos isentos em função de moléstia grave e códigos de juros (inclusive RRA)

1º de abril: Serão liberadas informações de contribuições de previdência privada; saldo de conta bancária, investimentos e poupança; imóveis adquiridos; doações efetuadas no ano-calendário; informação de criptoativos; conta bancária/poupança e investimentos ainda não declarados e contas bancárias no exterior.

Desconfiança motivou o atraso na disponibilização dos dados. Ferrer explica que o receio da Receita envolve a apuração minuciosa dos dados disponibilizados na pré-preenchido. "Essas informações bancárias são mais complexas de analisar", afirmou. "Nós gostaríamos de já ter tudo agora, mas até por uma questão de responsabilidade, vamos aguardar", reforçou Ribeiro.