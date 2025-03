Banco Central vai leiloar US$ 4 bilhões entre amanhã e quinta-feira

O BCB (Banco Central do Brasil) anunciou a realização de leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) para os dias 19 e 20 de março (quarta e quinta-feira), com oferta total de US$ 4 bilhões, para rolagem de vencimentos programados para 2 de abril.

Para a quarta-feira, serão realizados dois leilões de linha (A e B) entre 10h30 e 10h35, com oferta de US$ 1 bilhão em cada um deles. O BCB venderá os dólares pela taxa Ptax do boletim das 10h00, sendo que a liquidação da venda ocorrerá em 2 de abril. A recompra da moeda pelo BC ocorrerá em 4 de agosto de 2025 (leilão A) e em 3 de setembro de 2025 (leilão B).

Na quinta-feira (20), o BCB realizará outros dois leilões de linha (A e B) entre 10h30 e 10h35, novamente com oferta de US$ 1 bilhão em cada uma das operações. A taxa de venda da moeda será a do boletim das 10h da Ptax, com liquidação no dia 2 de abril, enquanto a recompra ocorrerá em 4 de agosto de 2025 (leilão A) e em 3 de setembro de 2025 (leilão B).

Os detalhes dos leilões foram publicados pelo BC na noite desta terça-feira (18) em dois comunicados.