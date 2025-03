Jornalista Mariana Barbosa é a nova colunista do UOL Economia

A jornalista Mariana Barbosa passa a assinar uma coluna no UOL Economia, com foco no setor privado e suas relações com políticas públicas. A coluna abordará, especialmente, o mercado bancário, analisando tanto os negócios das instituições financeiras quanto o impacto das políticas macroeconômicas no cotidiano dos leitores.

Serão discutidos temas como políticas de crédito, meios de pagamento e o sistema Pix, oferecendo uma visão aprofundada sobre como essas questões afetam a economia e o comportamento dos consumidores.

Quem é Mariana Barbosa

Jornalista experiente, Mariana construiu sua carreira na cobertura de economia e negócios. Passou por grandes veículos da imprensa brasileira, como Estadão, Folha e Globo, além do Brazil Journal, sempre acompanhando de perto o setor.

No UOL, assumiu a posição de colunista. Antes disso, editou por quase cinco anos a coluna de negócios Capital, no jornal O Globo, consolidando sua experiência na área.

Sua trajetória acadêmica inclui formação no Brasil e no exterior. Nascida em Londres e criada em Brasília, formou-se em Jornalismo pela PUC-SP. Mais tarde, retornou ao Reino Unido para cursar uma pós-graduação em Política Internacional na London School of Economics.

A atuação como correspondente ampliou sua visão do mercado. Viveu em Londres por cinco anos, período em que trabalhou como correspondente para diversos veículos brasileiros, aprofundando seu conhecimento sobre economia global.

A formação acadêmica se estendeu com especializações no Brasil. Além da pós-graduação na LSE, obteve um MBA em Economia pela FIA-USP e realizou um curso de extensão em Arbitragem na PUC.

Também organizou uma obra sobre desinformação. O livro Pós-Verdade e Fake News: Reflexões sobre a Guerra de Narrativas reúne uma coletânea de artigos sobre o tema, explorando o impacto da desinformação na sociedade.