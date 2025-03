Repis: 10 milhões de brasileiros têm dinheiro esquecido em fundo do PIS/Pasep; veja como consultar

Cerca de 10,5 milhões de brasileiros ou seus herdeiros têm valores esquecidos em contas do antigo fundo do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Somados, esses valores chegam a R$ 26 bilhões, segundo o Ministério da Fazenda.

Têm direito a receber esses valores trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988 e seus herdeiros, já que muitos dos titulares podem já ter morrido.

Para ressarcir esses valores, a Fazenda divulgou, no dia 11 deste mês, um calendário de saques da cota.

Os valores começam a ser disponibilizados a partir do final deste mês.

Segundo a Caixa, desde setembro de 2023, quando o dinheiro do antigo Fundo PIS/Pasep foi transferido para o Tesouro Nacional, cerca de 25 mil trabalhadores, herdeiros ou beneficiários legais pediram o saque do dinheiro nas agências do banco.

Antes, a consulta e o requerimento poderiam ser feitos apenas presencialmente, em uma agência na Caixa. Agora, podem ser feitos tanto pela plataforma criada pelo governo federal especificamente para isso, o Sistema de Ressarcimento de Valores do Extinto Fundo PIS/Pasep (Repis Cidadão), quanto por meio do aplicativo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Confira abaixo como acessar:

Repis Cidadão

Acesse o site https://repiscidadao.fazenda.gov.br/;

Logo abaixo da página, clique no botão "Entrar com gov.br";

Insira seu login e senha do gov.br (é necessário ser nível prata ou ouro para isso);

Ao acessar, o serviço irá pedir que você autorize o acesso a dados pessoais, tais como identidade no gov.br, nome, foto, endereço de e-mail e outros;

O sistema irá informar se o seu CPF ou PIS/Pasep estão ou não na base de valores transferidos para a conta única do Tesouro Nacional;

Caso tenha, ele informará os valores.

Pelo aplicativo do FGTS

Na loja de aplicativos de seu celular, busque por FGTS;

Clique em instalar e baixe o aplicativo;

Para saber detalhes de como baixar o app, consulte este site da Caixa;

Após a instalação e cadastro, entre no aplicativo com os dados solicitados;

Na página principal, procure pelo ícone "Mais", o primeiro da direita da tela com três risquinhos;

Ao acessá-lo, procure o ícone "Ressarcimento PIS/Pasep";

Ele irá oferecer duas opções: "Sou titular das cotas PIS/Pasep" ou "Sou beneficiário legal de titular";

Escolha o seu caso e clique;

Se você for o titular, ele irá informar os valores (caso tenha) na base de valores transferidos para a conta única do Tesouro Nacional;

No caso de beneficiário legal, ele irá solicitar a validação de outras informações antes de levar à página de consulta para requerer os valores.

Como sacar o pagamento

Os pagamentos são feitos exclusivamente em forma de crédito nas contas da Caixa. Veja quais são

Poupança Caixa Fácil;

Poupança Caixa;

Conta Corrente Caixa;

Poupança Caixa Tem;

Poupança Social Digital (aberta automaticamente pela Caixa).

É possível também fazer a movimentação de valores pelo aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas, transferências, pagamentos na maquininha e fazer compras com cartão de débito virtual.