Por que declaração pré-preenchida do imposto de renda terá dois 'lotes'?

A declaração do IRPF 2025 (Imposto de Renda Pessoa Física), ano-calendário 2024, começa hoje e vai até o dia 30 de maio. Mas a versão pré-preenchida estará disponível em dois "lotes", devido à falta de tempo para colocar todas as informações no sistema, segundo a Receita Federal.

O que aconteceu

Questões técnicas atrasaram disponibilidade da declaração pré-preenchida. Na última quarta-feira, o órgão informou que "questões técnicas" atrasaram a disponibilidade da declaração pré-preenchida, que só estaria disponível em 1º de abril. Hoje, o superintendente-adjunto da Receita Federal em São Paulo, Cláudio Ferrer de Souza, classificou como "errônea" a informação da semana passada. Segundo ele, algumas informações já estarão disponíveis hoje.

"Não houve tempo hábil para alimentar o sistema com essas informações", complementa Ricardo Roberto Mendes Ribeiro Junior, supervisor regional do Imposto de Renda em São Paulo.

Os "lotes" serão divididos da seguinte forma:

1º lote (17 de março): Estão disponíveis informações da declaração anterior do contribuinte (identificação, endereço, entre outros), rendimentos e pagamentos da DIRF, DIMOB, DMED e Carnê-Leão Web; rendimentos isentos em função de moléstia grave e códigos de juros (inclusive RRA)

2º lote (1º de abril): Serão liberadas informações de contribuições de previdência privada; saldo de conta bancária, investimentos e poupança; imóveis adquiridos; doações efetuadas no ano-calendário; informação de criptoativos; conta bancária/poupança e investimentos ainda não declarados e contas bancárias no exterior.

Informações da declaração pré-preenchida precisam ser confirmadas. Segundo Fonseca, o modelo deve ser atualizado com a comprovação dos valores. "Não é porque a informação está na pré-preenchida que ela está certa. Você precisa ter os comprovantes", orienta.

Se aparecer na pré-preenchida alguma coisa que você não tem como comprovar, é melhor você tirar. Se você tem algo a comprovar que não está na pré-preenchida, é melhor você inserir. José Carlos da Fonseca, auditor da Receita Federal

Contribuinte pode preencher informações manualmente. Para quem deseja utilizar o modelo pré-preenchido e já entregar a declaração, é possível preencher os dados ainda indisponíveis. "A pré-preenchida vem para ajudar, mas o contribuinte tem a obrigação de verificar se aquilo que veio na pré-preenchida está correto, porque o contribuinte tem que ter a documentação para confronta as informações", diz Ribeiro.

Após as prioridades previstas em lei, quem fizer a declaração pré-preenchida e optar pelo recebimento da restituição via Pix deve receber "primeiro". Segundo a Receita, a sugestão foi feita por contribuintes que haviam escolhido as duas opções no ano passado, mas as prioridades eram diferentes.

Contribuintes terão 74 dias para preencher e entregar declaração. O prazo de entrega vai das 8h do dia 17 de março até as 23h59 de 30 de maio. O período tem três dias a menos em relação ao ano passado, quando foi de 77 dias.

O que deve vir na declaração pré-preenchida

Informações de identificação do contribuinte;

Rendimentos e pagamentos da DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte), DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde) e Carnê-Leão Web;

Rendimentos isentos por causa de doença grave e códigos de juros (incluindo Rendimentos Recebidos Acumuladamente);

Rendimentos de restituição recebida no ano-calendário;

Contribuições de previdência privada;

Atualização do saldo de conta bancária e poupança;

Atualização do saldo de Fundos de Investimento;

Imóveis adquiridos no ano-calendário;

Doações feitas no ano-calendário;

Informação de criptoativos;

Conta bancária/poupança ainda não declarada;

Fundos de investimento ainda não declarados;

Contas bancárias no exterior.