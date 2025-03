Informe de Rendimentos do INSS: como consultar e emitir para usar no IR

O Informe de Rendimentos é um dos principais documentos usados para declarar o Imposto de Renda. É emitido por todas as agências bancárias onde você tem conta —fintechs ou não, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e dos empregos formais (CLT), e já devem estar disponíveis obrigatoriamente desde o dia 28 de fevereiro.

O UOL levantou as principais informações para você obter o informe e, assim, conseguir prestar as contas com o Fisco.

Informe de Rendimentos do INSS

Documento é o que comprova o recebimento de auxílios ou aposentadorias por meio do INSS. É importante lembrar que, quem recebeu até R$ 2.824 por mês no ano passado está isento de declarar o IR.

Comprovante de rendimento de beneficiários da Previdência Social está disponível no Meu INSS (aplicativo ou site), pelo telefone 135 ou na rede bancária. Veja o passo a passo.

Acesse o site: https:// meu.inss.gov.br / Clique em "Entrar com Gov.br " Insira o CPF para fazer o login ou cadastrar senha Desça a tela e encontre a aba "Outros Serviços" Nela, clique em "Ver Mais" Clique no ícone com a frase "Extrato do Imposto de Renda" Selecione o ano-calendário 2024 Escolha o extrato que deseja Salve o documento em PDF

Informe de Rendimentos dos bancos

Praticamente todos os bancos tem opções nos aplicativos para emitir o informe. Durante o período de declaração o IR, geralmente, os apps enviam notificações facilitando o acesso, e a opção costuma aparecer na primeira tela. Também é possível pelo internet banking.

Dados são enviados pelo e-mail cadastrado na conta. É possível também, em alguns casos, solicitar o informe em caixas eletrônicos, ou até mesmo pessoalmente nas agências.

Do trabalho

Informações já devem estar disponíveis desde o dia 28 de fevereiro. É possível fazer a entrega do papel impresso, mas, geralmente, documento é enviado por e-mail ou disponibilizado em portais de recursos humanos, caso sua empresa atue desta forma.

Empresa precisa ter o documento obrigatoriamente para não correr risco de ser multada. Todas as companhias também precisam fazer declarações à Receita Federal.

Se você é MEI (Microempreendedor individual), deve fazer a DASN-SIMEI (Declaração Anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual), que não tem qualquer relação com sua movimentação financeira enquanto pessoa física.