BC: 'Prévia do PIB' cresce 0,9% em janeiro e atinge maior nível da série

Após fechar 2024 em estabilidade, a atividade econômica nacional cresceu 0,9% em janeiro, mostram dados divulgados nesta segunda-feira pelo IBC-Br (Índice de Atividade Econômica), indicador do BC (Banco Central) conhecido por antecipar o resultado do PIB (Produto Interno Bruto).

Como foi o IBC-Br

Economia nacional encolheu 0,7% no mês de dezembro. A queda registrada leva a prévia do PIB aos 152,3 pontos na série dessazonalizada (livre de influências). O patamar é o mais baixo registrado desde maio do ano passado (151,2 pontos).

Resultado devolve índice a patamar recorde, mostra BC. Após a perda de fôlego ao final do ano passado, a atividade econômica iniciou 2025 em alta e atingiu os 154,6 pontos em janeiro, o maior nível de toda a série histórica, iniciada em janeiro de 2003.

Comparações com o 2024 são positivas. Segundo o IBC-Br, o nível da atividade econômica em janeiro é 3,6% maior do que o verificado no mesmo mês do ano passado. Na do trimestre finalizado, o resultado é 3,4% superior ao apurado no mesmo período do ano passado.

O que é o IBC-Br

Indicador é calculado a partir de uma base similar à do IBGE. Com divulgações mensais, a coleta de dados do Banco Central é classificada como a "prévia do PIB" por antecipar o andamento da atividade econômica. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apresenta os dados sobre o desempenho da economia somente a cada período de três meses.

Resultado do último trimestre de 2024 teve diferença de 0,2 ponto percentual. O PIB brasileiro avançou 0,2%, na comparação com o período entre julho e setembro. No IBC-Br, foi contabilizada uma estabilidade (0%) no mesmo intervalo. Frente ao mesmo período do ano anterior, os dados do IBGE mostraram avanço de 3,4% da economia, enquanto o IBC-Br indicou alta de 3,3%.