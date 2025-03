Dólar tem queda expressiva e fecha dia com menor valor desde novembro

Do UOL, em São Paulo

Com queda de 0,99 %, o dólar comercial terminou o dia sendo vendido a R$ 5,686, menor valor desde 7 de novembro de 2024. Na ocasião, a moeda americana fechou o pregão ao custo de R$ 5,675.

O que aconteceu

Dólar turismo recua e fica abaixo de R$ 6. A moeda utilizada por viajantes caiu 0,89% e encerrou o dia cotada a R$ 5,909, ficando abaixo do patamar de R$ 6, onde esteve durante boa parte da última semana.

A desaceleração da economia influencia o mercado. Pela primeira vez em 23 semanas, analistas consultados pelo Banco Central reduziram a previsão para a inflação deste ano. O Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (17), apontou que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deve fechar o ano em 5,66%, uma redução de 0,02 ponto percentual em relação à estimativa anterior. "O Boletim Focus trouxe uma projeção de queda para a inflação, ainda que ela esteja acima da meta. Isso ajuda a aliviar o mercado hoje", afirma o economista Fabio Louzada.

A política também contribui para o movimento de queda. O estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves, avalia que a redução das incertezas políticas, especialmente relacionadas a falas e ações de Donald Trump sobre novas tarifas a parceiros comerciais, ajudou a acalmar o mercado.

Bolsa

Bolsa fecha em alta de 1,46%, com Magazine Luiza entre as maiores valorizações. O Ibovespa encerrou o pregão aos 130.833,96 pontos, o volume negociado foi de R$ 17,75 bilhões.

Entre os destaques positivos, Grupo Vamos (VAMO3) liderou as altas. A empresa de locação de veículos pesados teve avanço de 6,08%, fechando a R$ 4,19. Em seguida, Magazine Luiza (MGLU3) subiu 5,62%, terminando o dia cotado a R$ 10,14. Hapvida (HAPV3) também teve forte valorização, com ganho de 5,05%, a R$ 2,29.

Na outra ponta, SLC Agrícola (SLCE3) registrou a maior queda do dia. Com recuo de 3,92%, as ações fecharam o pregão sendo vendidas a R$ 17,89. A B3 (B3SA3), dona da Bolsa de Valores, caiu 3,5%, enquanto a Natura (NTCO3) teve desvalorização de 3,16%, encerrando a R$ 9,20.