Camila Maia e Mariana Barbosa reforçam time de colunistas do UOL

As jornalistas Camila Maia e Mariana Barbosa estrearam como colunistas do UOL para tratar de dois temas que pesam no bolso do brasileiro: energia e setor bancário. Especializadas em economia, elas vão explicar, de forma aprofundada, mas acessível, o impacto dos setores na economia e no dia a dia e comportamento dos leitores.

Camila Maia escreve semanalmente sobre o setor de energia; Mariana Barbosa assina uma coluna diária sobre o setor privado e suas relações com políticas públicas -com foco no mercado bancário.

Os negócios da energia, bem explicados

Camila Maia desmistifica temas como novas tecnologias, descarbonização, políticas públicas e lobbies.

A jornalista cobre o setor há mais de 10 anos -formada pela PUC-SP e com MBA em energia elétrica, passou pelo Valor Econômico e, em 2019, ingressou na MegaWhat, plataforma de dados sobre energia, da qual se tornou sócia. Também é embaixadora do programa Women Energize Women, iniciativa do governo alemão que promove o papel das mulheres na transição energética.

O sistema bancário no dia a dia

Mariana Barbosa analisa especialmente o mercado bancário. Assuntos como crédito, meios de pagamento e Pix aparecerão com frequência na coluna.

Barbosa tem experiência na cobertura de negócios e economia, com atuação em veículos como Estadão, Folha, Globo e Brazil Journal. É organizadora do livro Pós-Verdade e Fake News: Reflexões sobre a Guerra de Narrativas sobre desinformação e economia digital.

