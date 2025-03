BC comunica vazamento de dados de mais de 25 mil chaves Pix

Do UOL, em São Paulo

O Banco Central informou a ocorrência de vazamento de dados pessoais vinculados a 25.349 chaves Pix de clientes da QI Sociedade de Crédito (QI SCD S.A).

O que aconteceu

Vazamento ocorreu devido a "falhas pontuais" nos sistemas da instituição, diz o BC. O vazamento ocorreu entre os dias 23 de fevereiro e 6 de março de 2025.

Não foram expostos dados sensíveis, como as senhas ou saldo das contas. Segundo o BC, as informações obtidas são cadastrais e não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas. Dentre os dados vazados estão nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento, agência, número e tipo da conta.

Pessoas que tiveram seus dados vazados serão notificadas. O aviso chegará pelo aplicativo da instituição ou pelo internet banking. O BC avisa que as instituições envolvidas não usarão outros meios de comunicação para contatar os usuários afetados, como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail.

O BC diz que vai apurar o caso e aplicar as sanções as previstas. A autoridade monetária mantém uma página para registro de incidentes de segurança desse tipo, que pode ser acessada aqui.