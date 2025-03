UOL é finalista em duas categorias do WAN-IFRA Digital Media Americas 2025

O UOL é finalista em duas categorias no WAN-IFRA Digital Media Awards Americas 2025, principal premiação em jornalismo digital das Américas: Melhor Uso de Áudio e Melhor Estratégia de Assinatura Digital/Projeto de Receita de Leitores.

Na categoria "Melhor Uso de Áudio", foram indicados os podcasts de UOL Prime Lira: os atalhos do poder, Cid: A Sombra de Bolsonaro e Janja, que aprofundaram a análise de figuras centrais do cenário político brasileiro por meio de um formato dinâmico e acessível.

Já na categoria "Melhor Estratégia de Assinatura Digital/Projeto de Receita de Leitores", o UOL concorre com o projeto que ampliou os benefícios oferecidos aos assinantes, com foco no crescimento sustentável e no fortalecimento do engajamento do público.

O Digital Media Awards Americas reconhece iniciativas inovadoras no jornalismo digital, premiando projetos que se destacam pela qualidade, impacto e criatividade em diversas categorias.

Organizado pela WAN-IFRA (Associação Mundial de Jornais e Empresas de Mídia), o prêmio integra uma iniciativa global que reúne mais de 3.000 empresas do setor e 60 associações nacionais e regionais de mídia, representando 18 mil publicações em mais de 120 países. A WAN-IFRA tem sede em Frankfurt, na Alemanha.

Veja a lista completa dos finalistas no site da WAN-IFRA (em inglês).