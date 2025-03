Guerra comercial de Trump é um alerta para a Europa, diz Lagarde

Uma guerra comercial global em grande escala prejudicaria os Estados Unidos em particular e pode reenergizar o impulso da Europa em prol da unidade, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, nesta sexta-feira.

Os EUA impuseram uma série de tarifas sobre amigos e inimigos e ameaçaram tomar ainda mais medidas, provocando retaliação da maioria e aumentando a preocupação de que o crescimento global pode sofrer um grande impacto.

"Se entrarmos em uma verdadeira guerra comercial, em que o comércio seja reduzido significativamente, isso terá consequências graves", disse Lagarde ao programa HARDTalk da BBC. "Isso terá consequências graves para o crescimento em todo o mundo e para os preços em todo o mundo, mas principalmente nos Estados Unidos."

Entretanto, essas tensões também podem ter o efeito colateral positivo de dar mais um impulso à unidade europeia, argumentou Lagarde.

"Sabe o que isso está fazendo no momento? Está despertando a energia europeia. É um grande alerta para a Europa. Talvez este seja um momento europeu, mais uma vez", disse ela.

A Comissão Europeia e a Alemanha, a maior economia do bloco, já anunciaram um aumento nos gastos com defesa e infraestrutura, pondo fim a anos de relutância em gastar, argumentou Lagarde.

Esse "despertar coletivo" também parece incluir o Reino Unido, que deixou a União Europeia, já que está participando do esforço de segurança da Europa, argumentou Lagarde.

Muitos dos esforços em larga escala da UE para aprofundar a unidade foram paralisados durante a maior parte da última década, e o ex-chefe do BCE Mario Draghi apresentou um relatório contundente sobre o projeto europeu no ano passado.

Os líderes, no entanto, tomaram poucas ou nenhuma medida para implementar as propostas de reforma de Draghi, mesmo com o bloco quase não crescendo e a Alemanha sofrendo dois anos consecutivos de contração econômica.