Programa vai incentivar exportação de alimentos em feira em GO

O programa Exporta Mais Brasil, da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), será um dos destaques da 4ª edição da Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central (Ficomex), que ocorrerá em Goiânia (GO), de 4 a 6 de setembro de 2025.

Entenda

Programa tem objetivo de conectar empreendedores brasileiros ao mercado global. Pela primeira vez, ele oferecerá uma rodada de negócios na feira, com foco no setor de alimentos e bebidas industrializados.

A edição do programa terá a participação de 12 compradores internacionais. Os compradores são de diversas regiões do mundo, como Europa, América do Norte, Oriente Médio, Ásia, América do Sul e África.

O projeto prevê vagas para 48 empresas brasileiras que já são ou desejam ser exportadoras. Há um incentivo especial para as de pequeno porte. As empresas interessadas serão selecionadas pela ApexBrasil por meio de edital.

ApexBrasil também levará o programa Rota Exportadora ao evento. Nele, realizará atendimentos em seu estande, indicando soluções mais adequadas às empresas interessadas. A agência é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A Ficomex tem como objetivo promover negócios internacionais nos estados das regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. Os estados participantes integram o consórcio Brasil Central. São eles: Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão e Rondônia. O evento é promovido pela Acieg (Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás). A edição de 2024 da feira resultou em R$ 500 milhões em negócios prospectados.