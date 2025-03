Trump ameaça impor tarifa de 200% sobre vinho se UE não remover tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que aplicará uma tarifa de 200% sobre todos os vinhos e outros produtos alcoólicos provenientes da União Europeia se o bloco não retirar sua tarifa sobre o uísque.

A Comissão Europeia disse na quarta-feira que imporá tarifas contrárias sobre 26 bilhões de euros em produtos norte-americanos a partir do próximo mês, aumentando a guerra comercial global em resposta às tarifas norte-americanas sobre aço e alumínio.

O Executivo da UE disse, no entanto, que continua aberto a negociações e que considera que tarifas mais altas não são do interesse de ninguém.

Trump aumentou a aposta em uma publicação nas redes sociais na quinta-feira.

"A União Europeia, uma das autoridades tributárias e tarifárias mais hostis e abusivas do mundo, que foi formada com o único propósito de tirar vantagem dos Estados Unidos, acaba de impor uma desagradável tarifa de 50% sobre o uísque", escreveu Trump no Truth Social.

"Se essa tarifa não for removida imediatamente, os EUA colocarão em breve uma tarifa de 200% sobre todos os vinhos, champanhes e produtos alcoólicos provenientes da França e de outros países representados pela União Europeia. Isso será ótimo para os negócios de vinho e champanhe nos EUA."

Os futuros das ações dos EUA caíram e as ações dos fabricantes europeus de bebidas alcoólicas caíram.

A Comissão Europeia afirmou que encerrará sua atual suspensão de tarifas sobre produtos norte-americanos em 1º de abril e que suas tarifas estarão totalmente em vigor em 13 de abril.