Tesla de Elon Musk alerta que está 'exposta' à retaliação de taxas de Trump

A fabricante norte-americana de automóveis Tesla alertou que, assim como outros grandes exportadores do país, está exposta a tarifas retaliatórias que podem ser aplicadas em resposta ao uso agressivo de tarifas pelo presidente Donald Trump.

Aliado próximo de Trump, o CEO da Tesla, Elon Musk, tem liderado o esforço da Casa Branca para reduzir o tamanho do governo federal. O bilionário lidera o chamado Departamento de Eficiência Governamental.

A Tesla enviou uma carta ao USTR (Escritório do Representante de Comércio dos EUA, em tradução livre), refletindo comentários de muitas empresas norte-americanas preocupadas com as tarifas de Trump. A carta é notável porque é da Tesla, mas não está claro quem a escreveu, já que a mensagem não é assinada, embora esteja em papel timbrado da empresa.

A Tesla disse que é importante garantir que os esforços do governo Trump para abordar questões comerciais "não prejudiquem inadvertidamente as empresas dos EUA".

A companhia disse ainda estar ansiosa para evitar retaliações do tipo que enfrentou em disputas comerciais anteriores, que resultaram em aumento de tarifas sobre veículos elétricos importados para países sujeitos a taxas dos EUA.

"Os exportadores dos EUA estão inerentemente expostos a impactos desproporcionais quando outros países respondem às ações comerciais dos EUA", disse a Tesla. "Por exemplo, ações comerciais passadas dos Estados Unidos resultaram em reações imediatas dos países alvos, incluindo tarifas maiores sobre veículos elétricos importados para esses países."

Trump está considerando impor tarifas significativas sobre veículos e peças fabricadas ao redor do mundo no início de abril. A Tesla alertou que, mesmo com a localização agressiva da cadeia de suprimentos, "certas peças e componentes são difíceis ou impossíveis de obter nos Estados Unidos".

A montadora acrescentou que as empresas "se beneficiarão de uma abordagem em fases, que lhes permitirá se preparar adequadamente e garantir que medidas adequadas de conformidade e cadeia de suprimentos sejam tomadas".

A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

"Como fabricante e exportadora dos EUA, a Tesla incentiva o USTR a considerar os impactos posteriores de certas ações propostas para lidar com práticas comerciais desleais", disse a fabricante de veículos elétricos na carta datada de terça-feira.

A Autos Drive America, um grupo comercial que representa grandes fabricantes de automóveis estrangeiros, incluindo Toyota, Volkswagen, BMW, Honda e Hyundai, alertou o USTR em comentários separados que a imposição de "tarifas amplas vai interromper a produção nas fábricas de montagem dos EUA".

O grupo acrescentou: "as montadoras não podem mudar suas cadeias de suprimentos da noite para o dia, e os aumentos de custos inevitavelmente levarão a alguma combinação de preços mais altos ao consumidor, menos modelos oferecidos aos consumidores e fechamento de linhas de produção nos EUA, levando a potenciais perdas de empregos em toda a cadeia de suprimentos".