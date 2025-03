Programa do IRPF 2025 já está disponível; veja aqui como baixar aplicativo

Do UOL, em São Paulo (SP)

A Receita Federal liberou hoje o programa para a declaração do Imposto de Renda 2025, referente ao ano-base 2024.

Como baixar o programa de declaração do IR 2025?

O programa para preenchimento da declaração está disponível para downloado desde a manhã desta quinta-feira (13). Entretanto, a transmissão do documento só será permitida a partir da próxima segunda-feira (17).

O prazo para declaração neste ano será três dias menor em comparação ao anterior. Os contribuintes terão 74 dias para enviar a declaração, das 8h do dia 17 de março até as 23h59 de 30 de maio. Em 2024, o período disponível foi de 77 dias.

Para aqueles que atrasarem a entrega, a multa mínima continua sendo de R$ 165,74. Se houver imposto devido, a penalidade pode chegar a 20% do valor a pagar, acrescida de juros com base na taxa Selic enquanto durar o atraso.

A Receita Federal estima receber 46,2 milhões de declarações neste ano, superando os 45,2 milhões processados em 2024. Do total enviado no ano passado, 41,5% foram preenchidos utilizando o modelo pré-preenchido.

Declaração pré-preenchida só poderá ser acessada em 1º de abril. José Carlos da Fonseca, auditor responsável pelo programa do Imposto de Renda 2025, explica que o Fisco não conseguiu organizar todas as informações a tempo, como ocorreu no ano passado.

Informações da declaração pré-preenchida precisam ser confirmadas. Segundo Fonseca, o modelo seja atualizado apenas com a comprovação dos valores. "Não é porque a informação está na pré-preenchida que ela está certa. Você precisa ter os comprovantes", orienta ele.

Se aparecer na pré-preenchida alguma coisa que você não tem como comprovar é melhor você tirar. Se você tem algo a comprovar que não está na pré-preenchida, é melhor você inserir.

José Carlos da Fonseca, auditor da Receita Federal

Calendário de restituições do IRPF 2025

Restituições do IR começam a ser pagas no final de maio. Ao todo serão cinco lotes de restituição:

1º lote : 30 de maio;

: 30 de maio; 2º lote : 30 de junho;

: 30 de junho; 3º lote: 31 de julho;

31 de julho; 4º lote : 20 de agosto;

: 20 de agosto; 5º lote: 30 de setembro.

Idosos com mais de 80 anos vão ter prioridade na restituição. Na sequência, aparecem os contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e quem utilizou o modelo pré-preenchido ou optou por receber a restituição via Pix.

Quem está obrigado a declarar o IR?