Gleisi diz que projeto de isenção do IR vai à votação na semana que vem

Do UOL, em Brasília

A ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, afirmou que o projeto de mudança no Imposto de Renda será enviado ao Congresso na semana que vem.

O que aconteceu

A proposta prevê isenção para quem ganha até R$ 5.000. Promessa de campanha do presidente Lula (PT), o governo tenta que o projeto vire uma das marcas do terceiro mandato, apesar da resistência do setor financeiro.

A proposta está nos ajustes finais. Ainda não foi estabelecida a data nem se haverá um evento, mas interlocutores do governo dizem que os detalhes já estão sendo azeitados com representantes do Congresso, para "tentar evitar maiores dores de cabeça".

Gleisi falou após se reunir com o ministro Fernando Haddad na Fazenda. Foi o primeiro encontro oficial dos dois desde que a ministra, então crítica à política econômica do governo, assumiu a articulação de Lula.

Hoje, a isenção vale para quem recebe até R$ 2.824 por mês. A expansão dela deve custar R$ 45,8 bilhões por ano aos cofres públicos e isentar 36 milhões de contribuintes, segundo especialistas. O número representa 78,2% dos 46 milhões de contribuintes do país.

O aumento da faixa de isenção será compensado pela taxação maior para quem ganha acima de R$ 50 mil por mês. O ministro anunciou que a taxação para quem recebe esse valor terá uma alíquota mínima de 10% e incidirá sobre todos os rendimentos, incluindo aluguéis e dividendos. Não há ainda acordo com os parlamentares para aceitar essa fonte de compensação.