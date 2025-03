Quem tem direito à restituição do Imposto de Renda 2025? Veja regras

A restituição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2025 é prevista para o contribuinte que pagar mais imposto do que o necessário. O cálculo é feito automaticamente pelo aplicativo de declaração.

O que aconteceu

Após identificar a faixa correspondente na tabela, a Receita Federal faz o cálculo do valor devido pelo contribuinte ao Fisco. Quando você insere os dados de custos e rendimentos, o aplicativo do Imposto de Renda calcula automaticamente os valores a pagar e receber.

Após preencher a declaração, é calculado o valor total dos rendimentos tributáveis. Em seguida, o aplicativo mostra os valores totais de impostos já retidos ao longo do ano e o declarado no IRPF. O imposto já pago é então subtraído do imposto devido.

Receita verifica se há valores para restituir. Se o valor do imposto cobrado for menor do que o pago, o contribuinte recebe a restituição. Caso contrário, terá que pagar a diferença.

Primeiro pagamento de restituição será em 30 de maio. Após as prioridades previstas em lei, quem fizer a declaração pré-preenchida e optar pelo recebimento da restituição via Pix deve receber "primeiro". Segundo a Receita, mudança foi uma sugestão feita por contribuintes que haviam escolhido as duas opções no ano passado, mas, as prioridades eram diferentes. Veja lista: