Poupança tem saque líquido de R$ 8,007 bilhões em fevereiro, afirma BC

A caderneta de poupança teve saque líquido de R$ 8,007 bilhões em fevereiro, informou o Banco Central (BC) nesta quarta-feira, 12. É a maior retirada para o mês desde 2023, quando os saques superaram os depósitos em R$ 11,515 bilhões. O resultado de 2025, até fevereiro, é negativo em R$ 34,233 bilhões.

Poupadores depositaram R$ 331,997 bilhões na caderneta no mês passado. Os saques somaram R$ 340,004 bilhões. No acumulado do ano, os aportes na caderneta somam R$ 658,880 bilhões. As retiradas, R$ 693,113 bilhões.

Considerando o rendimento de R$ 6,432 bilhões da caderneta de poupança em fevereiro, o saldo da caderneta de poupança é positivo em R$ 1,010 trilhão - acima da marca de R$ 1 trilhão pelo nono mês seguido. No fim de 2024, o saldo era de R$ 1,032 trilhão.