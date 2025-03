Número é ruim, mas não tão feio como parece, diz economista sobre inflação

A inflação de 1,31% registrada em fevereiro mostra um cenário ruim para a economia brasileira, mas que não é tão negativo como se pode sugerir, avaliou o economista Marcos Lisboa em entrevista ao UOL News nesta quarta.

Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é a maior para o mês desde 2003. A alta foi puxada pelo aumento de 16,8% nas tarifas de energia elétrica residencial.

Há fatores sazonais. Fevereiro é um mês de reajuste de mensalidades, há uma questão da energia com rebate de Itaipu na conta. O número não é tão feio como parece, mas é ruim.

Muita gente está alertando que a maneira como a expansão fiscal foi feita pelo governo geraria pressões inflacionárias. Não sei por que o governo entrou naquele confronto com o Banco Central, que está exatamente tentando evitar uma inflação maior. A inflação veio e, se não fosse o Banco Central, o número poderia ser ainda pior. Marcos Lisboa, economista

Para Lisboa, o governo federal gastou muita energia nos embates com o Banco Central para reduzir a taxa de juros no país e deixou de aplicar a receita mais eficiente para conter a inflação.

O que preocupa no Brasil é subirmos tanto os juros por problema de inflação, mas essa é a nossa realidade. Infelizmente, o país tem muitos choques e volatilidade. Isso é outro lado complicado do Brasil. Essa volatilidade prejudica o crescimento mais sustentável da economia a longo prazo.

O mecanismo mais eficaz para combater a inflação é política monetária, que é mais ágil e a mais usada, e fiscal, com impactos mais de longo prazo. Há sempre a tentação de se achar que existe um jeitinho. Não tem truque.

Perdeu-se muito tempo brigando com o Banco Central, que estava preocupado com o que aconteceu: a inflação veio e está machucando. Infelizmente, o melhor remédio que a profissão descobriu para tratar a inflação é cuidar da política monetária e fiscal. Marcos Lisboa, economista

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: