Latam negocia encerrar compartilhamento de rotas com Voepass, dizem fontes

A companhia aérea Latam está negociando o encerramento o acordo de codeshare com a Voepass ainda no segundo semestre deste ano, segundo duas fontes familiarizadas com o assunto.

A medida representaria mais um revés à Voepass, que já enfrenta um potencial processo de recuperação judicial, após ter as operações suspensas nesta semana pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) por questões de segurança, após um acidente fatal ocorrido no ano passado.

As discussões sobre a rescisão do acordo estão em andamento há meses, disseram as fontes.

Embora uma decisão final ainda não tenha sido tomada e nenhum contrato tenha sido assinado, as negociações agora se concentram em uma janela potencial para a rescisão do acordo entre julho e outubro, embora essas datas ainda possam ser alteradas, disse uma das fontes.

Procuradas, a Latam se recusou a comentar e a Voepass não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

A Latam não divulga números de vendas por meio de contratos de codeshare, mas a parceria com a Voepass é um dos 18 acordos que a companhia possui. A Voepass, por sua vez, gera a maior parte da receita com a parceria, com cerca de 97% das vendas de passagens aéreas provenientes do acordo com a Latam, segundo uma terceira fonte familiarizada com os números.

A possível rescisão segue decisão da Anac nesta semana de suspender as operações da Voepass, alegando preocupações com a segurança. A determinação da Anac vem cerca de sete meses após um avião ATR-72 da Voepass cair em Vinhedo (SP), matando todas as 62 pessoas a bordo.

O jornal Folha de S.Paulo noticiou em fevereiro que a Latam havia dito à Voepass que não renovaria a parceria entre as empresas após agosto, sem citar as fontes. No início deste ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu proteção judicial à Voepass, resguardando temporariamente a companhia aérea da ação de credores e impedindo o arresto de suas aeronaves, enquanto a empresa luta para gerenciar sua situação financeira.

A Voepass, antiga Passaredo, acumula uma dívida de R$ 215 milhões e alega que parte dela se deve a pagamentos atrasados pela Latam. Uma das duas fontes familiarizadas com a situação da Voepass disse que agora é mais provável que a aérea busque recuperação judicial no curto prazo, já que seus voos foram suspensos.

Embora um cronograma formal não tenha sido estabelecido, discussões preliminares estão em andamento, com abril surgindo como uma possível janela para a medida, afirmou a mesma fonte.

Mesmo antes da suspensão da Anac, uma das fontes havia dito à Reuters que a Latam estava preocupada com questões de segurança na Voepass e com os riscos de reputação envolvidos, o que motivou seu desejo de cortar laços com a companhia.

Nesta semana, após a decisão da Anac, a Voepass afirmou em um comunicado que sua frota operacional está apta a realizar voos em linha com os padrões de segurança e que a paralisação impactará milhares de pessoas.

Já a Anac disse que ter identificado o descumprimento sistemático das exigências.