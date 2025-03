Preço de ovos e café saltam mais de 10%; mensalidades também pesam no bolso

Do UOL, em São Paulo (SP)

Influenciada pela disparada das contas de luz, a maior inflação para o mês de fevereiro em 22 anos contou também com a elevação no valor dos alimentos e das mensalidades escolares.

O que aconteceu

Inflação dos alimentos e bebidas foi de 0,7% em fevereiro. A variação apresentada nesta quarta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) foi influenciada pelo custo da alimentação no domicílio, que apresentou alta de 0,79%. A alta, no entanto, representa uma desaceleração em relação à alta de 1,07% registrada no mês anterior.

Ovo de galinha (15,4%) e café moído (10,8%) lideram altas. Entre as frutas, os destaques ficam por conta da melancia (+13,53%) e do mamão (+11,7%), com elevações superiores aos dois dígitos, segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

O café, com problemas na safra, está em trajetória de alta desde janeiro de 2024. Já o aumento do ovo se justifica pela alta na exportação, após problemas relacionados à gripe aviária nos Estados Unidos, e, também, pela maior demanda devido à volta às aulas. Além disso, o calor prejudica a produção, reduzindo a oferta.

Fernando Gonçalves, gerente do IPCA

Arroz e feijões carioca e preto tiveram deflação em fevereiro. As quedas de, respectivamente, 1,61%, 3,33% e 5,36% limitaram a alta dos alimentos. A batata-inglesa (-4,1%), o óleo de soja (-1,98%) e o leite longa-vida (-1,04%) também deram um respiro para o bolso das famílias.

Alimentação fora de casa também avançou em ritmo menor. A alta de 0,47% é inferior à apurada em janeiro (0,67%). Contribuem para o resultado as oscilações dos subitens lanche (0,66%) e refeição (0,29%), ambos com variações menores em relação às oscilações de, respectivamente, 0,94% e 0,58%, observadas no mês anterior.

Mensalidades escolares

Itens relacionados a educação contribuíram para alta do IPCA. A variação de 4,7% corresponde à maior alta nominal do índice oficial de inflação em fevereiro, com impacto de 0,28 ponto percentual.

Início do ano letivo justifica os avanços significativos no mês. Os aumentos mais expressivos envolvem o reajuste das mensalidades escolares, com destaque para ensino fundamental (7,51%), ensino médio (7,27%), pré-escola (7,02%), creche (+5,28%) e ensino superior (+4,11%).

Cursos diversos ficam 2,56% mais caros em fevereiro, diz IBGE. Entre os principais aumentos aparecem as aulas de idioma (+4,34%), os cursos preparatórios (+3,47%) e o ensino de informática (+1,13%).