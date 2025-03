Atrasou conta de luz? Quando energia pode ser cortada e quais seus direitos

O atraso no pagamento de apenas uma conta de luz pode provocar o desligamento do fornecimento até que o débito seja quitado.

O que aconteceu

Não existe quantidade mínima de contas em aberto para que a empresa corte no fornecimento de energia. Se a companhia elétrica decidir, pode cortar a luz da casa do consumidor inadimplente com apenas uma conta em aberto.

O corte só pode ser feito em prazo máximo de 90 dias após o vencimento da conta de luz. Segundo a Aneel, caso ultrapasse esse prazo limite, a companhia elétrica não poderá mais cortar a energia do consumidor. Neste caso, a dívida vai ser cobrada judicialmente.

Companhia elétrica deve avisar o consumidor por escrito com, no mínimo, 15 dias de antecedência da data prevista para o corte. A comunicação pode ser feita por carta, e-mail ou mensagem de texto, desde que haja comprovação do recebimento.

Energia elétrica não pode ser cortada às sextas, fins de semana, véspera de feriados e feriados. Aneel tem algumas outras regras sobre o horário da interrupção. O corte só pode ser feito entre 8h às 18h, em dias úteis.

Caso a empresa não mande o aviso, o corte é considerado irregular. Nesse caso, a concessionária pode ser obrigada a pagar indenização ao consumidor, mesmo que a conta não tenha sido paga.