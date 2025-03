Restituição do Imposto de Renda 2025 começa em 30 de maio; veja calendário

O primeiro lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2025 começa a ser pago em 30 de maio. No total, serão cinco lotes de pagamento (veja datas abaixo).

O que aconteceu

Restituição do Imposto de Renda é concedida para aqueles que pagaram mais imposto do que deveriam. A declaração do IRPF 2025, ano-calendário 2024, começa na próxima segunda-feira (17).

Lotes serão pagos, geralmente, no fim do mês. A exceção é em agosto, em que a disponibilização está prevista para o dia 20.

Confira o cronograma completo:

1º lote: 30 de maio;

30 de maio; 2º lote : 30 de junho;

: 30 de junho; 3º lote: 31 de julho;

31 de julho; 4º lote: 20 de agosto;

20 de agosto; 5º lote: 30 de setembro

Pagamentos serão feitos por uma ordem de prioridades. Em primeiro lugar, aquelas previstas em legislação. Após elas, quem fizer a declaração pré-preenchida e optar pelo recebimento da restituição via Pix deve receber "primeiro". Segundo a Receita, mudança foi uma sugestão feita por contribuintes que haviam escolhido as duas opções no ano passado. A ordem de prioridades ficou assim:

Idade igual ou superior a 80 anos Idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de doenças graves Pessoa que tenha maior fonte de renda vinda do magistério Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou pela restituição no Pix Quem utilizou a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição no Pix Demais contribuintes