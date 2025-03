Taxas sobre aço e alumínio podem subir preços de pias e dobradiças nos EUA

As tarifas mais pesadas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o aço e o alumínio, que entrarão em vigor nesta quarta-feira (12), atingirão quase US$ 150 bilhões (aproximadamente R$ 871 bilhões) em produtos feitos com esses metais, desde porcas e parafusos até lâminas de escavadeiras, ameaçando aumentar os custos tanto para o setor quanto para os consumidores.

As novas tarifas sobre os metais foram definidas em um valor efetivo de 25%, uma vez que as isenções, exclusões e cotas anteriores expirarão no primeiro minuto de quarta-feira (horário local de Washington), com centenas de produtos sujeitos a tarifas pela primeira vez.

Nesta terça-feira (11), Trump atacou o Canadá em meio às crescentes tensões comerciais com o aliado dos EUA, ameaçando com tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio canadenses, mas recuou depois que o governador de Ontário, Doug Ford, retirou uma sobretaxa de 25% sobre as exportações de eletricidade do Estado canadense para os EUA.

Uma análise da Reuters sobre os produtos listados para novas tarifas sob o plano de Trump sujeitaria a tarifas uma ampla gama de peças importadas de automóveis e tratores, móveis de metal, materiais de construção e peças de maquinário.

A ação de Trump, ordenada pela primeira vez no mês passado para fortalecer as tarifas de segurança nacional sobre aço e alumínio impostas durante o primeiro mandato, estende as tarifas a produtos tão diversos quanto pias de aço inoxidável, fogões, serpentinas de evaporador de ar condicionado, ferraduras, frigideiras de alumínio e dobradiças de aço para portas.

O valor total das importações em 2024 para as 289 categorias de produtos listados chegou a US$ 147,3 bilhões, com quase dois terços para alumínio e um terço para aço, de acordo com dados do governo obtidos por meio do sistema Data Web, da Comissão de Comércio Internacional dos EUA.

Por outro lado, as duas primeiras rodadas de tarifas punitivas de Trump sobre produtos industriais chineses em 2018, durante o primeiro mandato, totalizaram apenas US$ 50 bilhões em valor de importação anual.

As tarifas atingirão mais de US$ 25 bilhões em componentes de alumínio importados para carros, caminhões, ônibus, tratores e veículos especiais, e US$ 15 bilhões em importações de móveis e peças de metal, segundo a análise da Reuters.

O Canadá e o México, as duas maiores fontes de importação de metais, seriam os mais atingidos. Os dois maiores parceiros comerciais dos EUA também estão lutando contra taxas separadas de 25% sobre todos os produtos impostas por Trump devido ao tráfico de fentanil. Em grande parte, esses impostos são pausados para produtos em conformidade com o Acordo EUA-México-Canadá sobre as regras de origem do comércio.

As siderúrgicas e os produtores de alumínio há muito argumentam que a proliferação de isenções e cotas corroeu a eficácia das tarifas do primeiro mandato de Trump, impostas em 2018, que deram um impulso temporário ao uso da capacidade de aço e alumínio dos EUA.

"Essas não são as tarifas de aço e alumínio da última vez", disse Dan Ujczo, advogado especializado em questões comerciais entre os EUA e o Canadá. "Esses são produtos que os consumidores sentirão nas prateleiras, especialmente no setor de construção e no setor automotivo."

Ujczo, advogado sênior da Thompson Hine em Columbus, Ohio, disse que alguns dos clientes do setor imobiliário da empresa estão suspendendo projetos de desenvolvimento porque não podem estimar com precisão os custos dos materiais nos próximos seis a 12 meses devido à incerteza tarifária.

Os objetivos de Trump ao impor as tarifas sobre metais são fortalecer a produção de aço e alumínio e trazer mais produção e empregos para os EUA. Elas fazem parte de uma série de ações tarifárias em suas primeiras semanas no cargo, que culminará em tarifas recíprocas em 2 de abril com o objetivo de igualar as taxas tarifárias de outros países e neutralizar suas barreiras comerciais não tarifárias.

Aumentos de preços

No entanto, fabricantes de equipamentos do Estado norte-americano de Wisconsin afirmam que as novas tarifas sobre metais podem simplesmente aumentar os custos, pois grande parte da base de fornecimento de pequenos componentes metálicos foi transferida para o exterior. Vários deles afirmam que estão avaliando aumentos de preços.

A Husco, fabricante de componentes hidráulicos para equipamentos automotivos e de construção, com sede em Waukesha, Wisconsin, compra aço no mercado interno, mas observará aumentos de custos em toda a sua cadeia de suprimentos, especialmente para componentes menores importados, como peças de aço usinadas, disse o presidente-executivo Austin Ramirez.

A empresa começou a transferir alguns trabalhos para fora da China depois que Trump impôs tarifas sobre produtos industriais chineses em 2018, mas isso seria difícil para componentes com alto conteúdo de mão de obra devido aos custos salariais dos EUA, disse.

"O impacto mais dominante será o custo mais alto de nossos insumos", disse Ramirez, acrescentando que, para muitas peças, mesmo pagando tarifas de 25%, ainda seria mais barato do que tentar estabelecer uma produção doméstica ou tentar encontrar fornecedores dos EUA, disse.

Os fabricantes de equipamentos agrícolas provavelmente anunciariam aumentos de preços dentro de uma ou duas semanas, uma vez que as tarifas provavelmente aumentariam os preços do aço doméstico, disse Kip Eideberg, chefe de relações governamentais da Associação de Fabricantes de Equipamentos.

Os preços futuros do aço laminado a quente no meio-oeste subiram mais de 21%, ou US$ 166 por tonelada, para US$ 925, desde que Trump anunciou as revisões das tarifas. "Se for 8% mais caro fabricar tratores e colheitadeiras nos EUA, parte disso inevitavelmente, infelizmente, será repassada aos clientes", disse Eideberg.

A Casa Branca não quis comentar sobre possíveis aumentos de custos decorrentes das tarifas, que, segundo ela, são uma extensão da agenda econômica "America First" do primeiro mandato de Trump para reconstruir a base industrial dos EUA, reduzir impostos e aumentar a produção de energia norte-americana.

"No segundo mandato, o presidente Trump usará novamente as tarifas para nivelar o campo de atuação dos trabalhadores norte-americanos e reacender o poder industrial dos Estados Unidos", disse o porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, em um comunicado.