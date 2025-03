Canadá suspende taxa aos EUA e Trump diz que vai repensar tarifa sobre aço

A província canadense de Ontário decidiu suspender temporariamente a taxação em 25% da eletricidade exportada para três estados dos EUA. A decisão foi tomada após uma conversa hoje entre o primeiro-ministro provincial, Doug Ford, e o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick. A taxação provocou reação de Donald Trump, que havia prometido aumentar a taxa de importação de aço e alumínio do Canadá para 50%. Nesta tarde, o presidente americano disse que vai "repensar" o assunto.

O que aconteceu

Não houve uma reunião formal, por enquanto. Decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro provincial na conta do "X", antigo Twitter, após uma "conversa prévia" com o secretário de Comércio americano. "[Os dois] tiveram uma produtiva conversa nesta terça-feira sobre as relações comerciais entre Estados Unidos e Canadá", disse, na publicação, em formato de nota.

Encontro oficial foi marcado para quinta-feira (13), em Washington. Objetivo é discutir novas linhas de acordo comercial entre os dois países antes da entrada em vigor de taxas recíprocas, prevista para 2 de abril. "Em resposta, Ontário concordou em suspender sua sobretaxa de 25% sobre exportações de eletricidade para Michigan, Nova York e Minnesota", afirmou Ford na rede social.

Anúncio feito pela província do Canadá repercutiu rapidamente no governo americano. Trump disse que a taxa de importação do aço e alumínio importados do país subiriam para 50% —antes eram 25%, assim como Brasil e México. Essa taxação começa a valer a partir de amanhã, mas ainda não havia uma sinalização de que a medida seria revista.

Em coletiva nesta tarde, no gramado da Casa Branca, Trump disse que "provavelmente vai repensar" a taxação. "Ele foi gentil", afirmou aos jornalistas quando questionado sobre a suspensão da tarifa canadense anunciada por Ford.

Mas "guerra" não acaba aqui. "O Canadá precisa eliminar imediatamente sua tarifa antiamericana de 250% a 390% sobre vários produtos lácteos dos EUA, que há muito tempo é considerada ultrajante. Em breve, estarei declarando uma Emergência Nacional de Eletricidade na área ameaçada. Isso permitirá que os EUA façam rapidamente o que precisa ser feito para aliviar essa ameaça abusiva do Canadá", disse o presidente americano mais cedo em uma rede social.

Até os carros entraram na lista de medidas. Trump afirmou que se "as demais tarifas" não forem canceladas pelo Canadá, os carros importados pelos EUA seriam tarifados a partir de 2 de abril, e ainda cutucou: "esses carros podem ser facilmente fabricados nos EUA".

* com informações da AFP e Estadão Conteúdo