Dólar cai, mas segue acima de R$ 5,80 com preocupações econômicas no radar

Do UOL, em São Paulo (SP)

O dólar opera em leve queda nos primeiros negócios desta terça-feira, com as atenções ainda voltadas para uma possível recessão nos Estados Unidos e às expectativas por dados da inflação de fevereiro. Às 9h18, a moeda norte-americana recuava 0,32%, a R$ 5,833.

O que aconteceu

Dólar comercial tem variação negativa. A oscilação inicial da moeda norte-americana nesta terça-feira interrompe momentaneamente a recente sequência de altas da divisa.

Moeda subiu mais de 1% na véspera. A variação correspondeu à terceira valorização consecutiva do dólar ante o real e colocou a divisa novamente acima da marca de R$ 5,80. Mesmo com a sequência, a moeda ainda acumula queda de 1,09% no mês de março.

Preocupações dominam cenário global. A avaliação do presidente dos EUA, Donald Trump, de que a maior economia do mundo pode atravessar um período marcado por recessão e inflação eleva o temor entre os países, principalmente os exportadores, a exemplo do Brasil.

Dados da inflação permanecem no radar. Os índices de preços de Brasil e dos Estados Unidos serão divulgados amanhã e podem alterar o rumo da política monetária dos países. Por aqui, as expectativas apontam para a maior variação em meses de fevereiro desde 2003 (1,57%).