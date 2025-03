UOL Economia estreia coluna sobre energia com Camila Maia

A partir de amanhã, o UOL Economia trará uma nova coluna, escrita pela jornalista Camila Maia, focada no mercado de energia. Na coluna, Maia abordará questões complexas desse setor, explicando políticas públicas, desvendando lobbies disfarçados e desmistificando temas como novas tecnologias e descarbonização.

Com o objetivo de simplificar o que é complexo, Maia também discutirá os impactos diretos do setor na vida das pessoas, como tarifas de energia e como decisões globais podem afetar preços no Brasil.

As pessoas têm direito de saber o que estão pagando, que a tarifa de energia é recheada de subsídios, que a tarifa de Itaipu financia obras em aeroportos e o abrigo das emas no Palácio do Alvorada. Ou de saber que uma decisão no outro lado do mundo pode encarecer os alimentos porque o preço do gás disparou.

Camila Maia, nova colunista de UOL Economia

Quem é Camila Maia

Camila Maia é jornalista especializada em energia há mais de 10 anos. Formada pela PUC-SP e com um MBA em energia elétrica pela Fundação Getúlio Vargas, Maia iniciou sua carreira no setor com foco em ações e mercado financeiro, passando pela Agência CMA. Em 2011, foi uma das pioneiras na primeira turma de trainees do Valor Econômico, onde retornou em 2014 para cobrir o setor de energia de forma mais ampla, abordando empresas e o governo.

Tive oportunidades legais de cobrir eventos internacionais, acesso a executivos, autoridades, participei da cobertura da [Operação] Lava Jato, era bem intenso.

Camila Maia

Em 2019, Maia ingressou na MegaWhat e se tornou sócia em 2023. Inicialmente dedicada ao setor elétrico, a MegaWhat, uma plataforma de dados sobre energia, ampliou seu foco para incluir todo o setor energético. Com a mudança na estrutura da Comerc Energia e sua aquisição pela Vibra, o projeto se tornou independente, com Maia, Larissa Araium e Natalia Bezutti assumindo a gestão da empresa. Desde então, Maia continua à frente da cobertura do setor e apresentando o podcast MinutoMega.

Por ser uma área muito especializada, a linguagem de engenharia muitas vezes induz a uma compreensão errada, mas é um setor com impacto direto sobre as vidas de todos, ninguém vive sem energia.

Camila Maia

A jornalista também se dedica a temas sociais ligados à energia e à questão de gênero. Maia é embaixadora do programa Women Energize Women, uma iniciativa financiada pelo governo da Alemanha para promover a discussão sobre a transição energética e o papel das mulheres nesse contexto. Ela busca sempre conectar a complexidade do setor com a compreensão do público geral, desmistificando o impacto da energia no cotidiano das pessoas.