Petróleo cai 1,5% com temor das taxas de Trump a Canadá, México e China

Os preços do petróleo caíram 1% nesta segunda-feira (10), devido a temores de que as tarifas dos Estados Unidos sobre o Canadá, México e China desacelerem as economias em todo o mundo e reduzam a demanda de energia, enquanto a Opep+ aumenta a oferta.

Os futuros do petróleo Brent fecharam a US$ 69,28 por barril, uma queda de US$ 1,08, ou 1,5%. Os futuros do WTI (West Texas Intermediate) dos EUA ficaram em US$ 66,03 por barril, com queda de US$ 1,01, ou 1,5%.

A semana passada marcou a sétima queda semanal consecutiva do WTI, a mais longa série de perdas desde novembro de 2023, enquanto o Brent caiu pela terceira semana consecutiva.

As políticas protecionistas do presidente dos EUA, Donald Trump, agitaram os mercados em todo o mundo, com Trump impondo e depois adiando as tarifas sobre os maiores fornecedores de petróleo do país, Canadá e México, e também aumentando as tarifas sobre os produtos chineses. A China e o Canadá responderam com próprias tarifas.

"Este mercado está em suspense e há muito a ser processado à medida que avançamos", disse John Kilduff, sócio da Again Capital em Nova York. "Há rumores de recessão para os EUA e isso é muito preocupante para o quadro macroeconômico."

No fim de semana, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que Trump não diminuiria a pressão sobre as tarifas do México, Canadá e China.

Os investidores agora estão preocupados com uma possível desaceleração econômica que poderia reduzir a demanda por petróleo. As ações, que são frequentemente acompanhadas pelos preços do petróleo, continuaram em queda acentuada em meio às preocupações com as tarifas, com o índice de referência S&P 500 caindo 2% no meio do dia e o Nasdaq Composite caindo mais de 3%.

Na sexta-feira (7), o vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, disse que o grupo Opep+ concordou em começar a aumentar a produção de petróleo a partir de abril, mas poderia reverter a decisão posteriormente se houver desequilíbrios no mercado.

Também no que diz respeito à oferta, Trump está tentando sufocar as exportações de petróleo do Irã como parte dos esforços para pressionar Teerã a controlar o programa nuclear. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, disse no sábado que o país não será intimidado a entrar em negociações.