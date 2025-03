Violência contra mulheres: bate-papo reúne Ana Hikari e jornalistas do UOL

A atriz Ana Hikari e as jornalistas Adriana Negreiros e Flavia Guerra, do UOL, participarão hoje de um bate-papo sobre violência contra mulheres no CineSesc, em São Paulo, logo após a exibição gratuita do documentário "Quatro Paredes".

O filme, indicado ao Oscar de Melhor Documentário, mostra a trajetória da jornalista japonesa Shiori Itô para denunciar um jornalista influente por abuso sexual. "Quatro Paredes" (Black Box Diaries) estreia na plataforma Filmelier no dia 11 de março.

Adriana Negreiros, do UOL, é autora de livros como "Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço" e "A Vida Nunca Mais Será a Mesma: Cultura da Violência e Estupro no Brasil", vencedor do Prêmio APCA de melhor ensaio em 2021. Flavia Guerra é colunista de cinema de Splash UOL e criadora e apresentadora do videocast "Plano Geral".