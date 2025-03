Dólar abre a semana estável, com mercado à espera por dados de inflação

O dólar apresenta estabilidade nesta manhã, com o mercado financeiro no aguardo das divulgações das inflações do Brasil e dos Estados Unidos nesta semana. Às 10h27, a moeda norte-americana subia 0,09% e era negociada por R$ 5,796.

O que aconteceu

Dólar comercial apresenta leve alta nesta manhã. A variação positiva da divisa acompanha a valorização da moeda norte-americana ante o real registrada nas últimas duas sessões, período no qual a cotação avançou 0,59%, de R$ 5,756 para R$ 5,790.

Moeda dos EUA volta a furar a barreira dos R$ 5,80. A marca foi superada ainda nos primeiros negócios da sessão. Caso a cotação da moeda norte-americana encerre o dia acima do valor, o dólar terá a maior cotação de fechamento desde 28 de fevereiro, (R$ 5,916).

Cotação para viajantes também ronda a estabilidade. O dólar turismo acompanha o movimento da divisa comercial e opera com rumo indefinido. Às 10h38, a divisa avançava 0,02%, vendida a R$ 6,015.

Dados da inflação do radar do mercado financeiro. As expectativas consideram as divulgações previstas para a próxima quarta-feira sobre o avanço dos preços no Brasil e nos Estados Unidos. Os índices são importantes para determinar os próximos passos da política monetária nos países.

Mercado prevê maior inflação para fevereiro em 22 anos. As projeções mais recentes apresentadas pelo Relatório Focus, do BC (Banco Central), estimam que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de fevereiro ficará em 1,35%. Se confirmada, a variação será a maior para o mês desde 2003 (1,57%).

Expectativas apontam para juros altos por mais tempo. Com a previsão de que o IPCA fechará 2025 em 5,68%, os analistas projetam a permanência da taxa Selic em patamar elevado por um período prolongado. "Com juros elevados, inflação persistente e um dólar próximo de R$ 6, o cenário para o crescimento econômico continua frágil", avalia André Matos, CEO da MA7 Negócios.