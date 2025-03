Credores têm um mês para se manifestar sobre proposta da 123milhas

Do UOL, em São Paulo

Consumidores, ex-funcionários e empresas têm até abril para se manifestar sobre a proposta de pagamento da 123milhas, agência que passa por recuperação judicial desde agosto de 2023, com dívidas de cerca de R$ 2,3 bilhões.

O que aconteceu

Edital foi publicado nesta semana. A juíza Cláudia Helena Batista publicou em 7 de março um aviso no Diário do Judiciário informando que os interessados têm 30 dias para protocolar "eventuais objeções" ao plano de recuperação judicial proposto pela 123milhas. Como a publicação ocorreu na sexta-feira, o prazo começa a contar nesta segunda e vai até 10 de abril, diz ao UOL o advogado Gabriel de Britto, diretor jurídico do Ibraci (Instituto Brasileiro de Cidadania).

Proposta considera 6 anos e meio para pagamento. A 123milhas dividiu os credores entre ex-funcionários, empresas e quirografários (que inclui clientes), com diferentes opções de pagamento. Ex-funcionários, por exemplo, devem ter pagamento integral do valor devido, parcelado em 12 vezes, logo após a aprovação do plano de recuperação judicial. Consumidores podem ter pagamento integral apenas 6 anos e meio anos depois da homologação.

O que acontece se a proposta não for aprovada. Se os credores tiverem objeções, a Justiça determina uma assembleia-geral, provavelmente online, para discutir o plano de recuperação judicial. "Os credores, conjuntamente, poderão aprovar o plano, determinar modificações ou rejeitar o plano", explica o advogado Gabriel Britto. "Apenas na hipótese de rejeição, aí o caminho será a falência."

123milhas não cita alterações de assembleia. Nos informes por email aos credores, ao qual o UOL teve acesso, e no site oficial da agência, a empresa diz que se o plano não for aprovado, o Grupo 123 irá à falência, "o que levaria à impossibilidade de ressarcimento da maioria dos credores". Não há menção à possibilidade de discussões durante uma assembleia geral. "O tom é de persuasão e convencimento. Não deveria ser a abordagem. Deveria haver neutralidade", diz Britto.

800 mil credores foram prejudicados. Após idas e vindas no processo de recuperação judicial entre 2023 e 2024, a 123milhas protocolou em 26 de dezembro um plano para ressarci-los.

180 dias de cobranças congeladas a mais. Enquanto passa por recuperação judicial, uma empresa fica blindada de cobranças. A blindagem é chamada de "stay period". A princípio, o "stay period" dura seis meses. No caso da 123milhas, o período foi prorrogado diversas vezes —a última ocorreu em 28 de fevereiro. Isso quer dizer que as cobranças continuam suspensas ao menos até agosto de 2025.