PIB do Brasil cresce 3,4% em 2024, puxado por serviços e indústria

A economia brasileira cresceu 3,4%% em 2024, na comparação com 2023, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Essa foi a maior taxa anual do PIB (Produto Interno Bruto) desde 2021.

O que diz o PIB

O PIB do ano totalizou R$ 11,7 trilhões. O PIB per capita teve avanço de 3% em termos reais frente ao ano anterior e fechou em R$ 55.247,45.

Consumo das famílias avançou 4,8% em relação a 2023. O avanço é atribuído aos programas de transferência de renda do governo, à melhoria do mercado de trabalho e aos juros que foram mais baixos em média do que em 2023, ainda que tenham subido no final do ano.

A despesa do consumo do governo teve crescimento de 1,9% no ano. As importações de bens e serviços apresentaram alta de 14,7% em 2024 e as exportações cresceram 2,9%. Já a taxa de investimento em 2024 foi de 17% do PIB, maior que em 2023, quando foi de 16,4%. A taxa de poupança, por sua vez, ficou em 14,5% em 2024 (ante 15,% no ano anterior).

O PIB do 4º trimestre do ano teve crescimento de 0,2%, na comparação com o terceiro trimestre do ano. Em relação ao 4º trimestre de 2023, o PIB avançou 3,6% É 16º resultado positivo consecutivo nesta comparação.

Quarto trimestre teve queda no consumo das famílias. "No quarto trimestre de 2024 o que chama atenção é que o PIB ficou praticamente estável, com crescimento nos investimentos, mas com queda no consumo das famílias. Isso porque tivemos um pouco de aceleração da inflação, principalmente a de alimentos. Continuamos tendo melhoria no mercado de trabalho, mas com uma taxa já não tão alta. E os juros começaram a subir em setembro do ano passado, o que já impactou no quarto trimestre", diz Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.

Resultado ficou abaixo do projetado pelo Banco Central. O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica), indicador divulgado pelo BC e conhecido por antecipar o comportamento do PIB, sinalizou um crescimento de 3,8% da economia nacional em 2024.

Setores

O desempenho da economia foi puxado pelos setores de serviços e indústria. Serviços teve alta de 3,7% na comparação com 2023, enquanto a indústria cresceu 3,3%. A agropecuária sofreu queda de 3,2%.

Houve crescimento em todas as atividades do setor de serviços. A área que mais cresceu foi informação e comunicação (alta de 6,2%), seguida por outras atividades de serviços (5,3%). O crescimento do comércio foi de 3,8%, enquanto atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados tiveram alta de 3,7%.

Na indústria, a atividade de construção foi o principal destaque. O setor teve alta de 4,3% em 2024, em função do crescimento da ocupação na atividade, da produção de insumos típicos e da expansão do crédito. Outros segmentos com crescimento significativo foram eletricidade, gás, água, esgoto e atividades de gestão de resíduos (alta de 3,6%).

A agropecuária foi impactada por eventos climáticos. Efeitos climáticos adversos impactaram a agricultura, e várias produções registraram perda de produtividade, em especial a soja (-4,6%) e o milho (-12,5%).

O que é o PIB

O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em determinado período. Divulgado no Brasil pelo IBGE a cada três meses, o Sistema de Contas Nacionais Trimestrais é calculado a partir de uma fórmula que considera os consumos das famílias e do governo, os investimentos e as exportações líquidas.

A pesquisa foi iniciada em 1988, mas sofreu alterações ao longo dos anos. A primeira reestruturação ocorreu em 1998, quando os seus resultados foram integrados ao Sistema de Contas Nacionais, de periodicidade anual. Em 2015, uma nova mudança metodológica estabeleceu o ano de 2010 como referência para os cálculos.