Ibovespa titubeia em dia com PIB no Brasil e dados de emprego nos EUA

O Ibovespa titubeava nesta sexta-feira, com agentes financeiros repercutindo dados sobre a criação de empregos nos Estados Unidos no mês passado e uma desaceleração acima do esperado da economia brasileira no último trimestre de 2024.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, caía 0,25%, a 123.043,30 pontos, após recuar a 122.529,86 no pior momento. Na máxima, chegou a 123.843,21. O volume financeiro somava R$3,2 bilhões.

O PIB do Brasil cresceu apenas 0,2% no quarto trimestre de 2024 sobre os três meses anteriores, segundo dados do IBGE, abaixo da expansão de 0,7% no terceiro trimestre e da expectativa de avanço de 0,5% em pesquisa da Reuters.

Na visão do economista Arnaldo Lima, responsável pela área de relações institucionais da Polo Capital, no trimestre um dos destaques foi a retração do consumo das famílias, reflexo de condições financeiras mais restritivas.

"O cenário de juros elevados e o alto nível de endividamento das famílias reduziram a capacidade de consumo. Além disso, a inflação acelerada no último quadrimestre, pressionada principalmente pelo aumento dos preços dos alimentos, agravou a perda do poder de compra", observou.

"Esses fatores combinados sugerem desafios para a demanda interna no curto prazo, apesar do avanço nos investimentos produtivos e da resiliência do mercado de trabalho", afirmou.

No mercado de DI, as taxas mostravam recuos expressivos, dado o potencial reflexo de uma economia menos aquecida nas próximas decisões de política monetária do Banco Central.

Nos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho divulgou que foram criados 151 mil empregos fora do setor agrícola (payroll) em fevereiro, após abertura de 125 mil em janeiro (dado revisado para baixo após divulgação inicial de 143 mil). Em janeiro, a taxa de desemprego ficou em 4,0%.

Para a estrategista de macroeconomia da InvestSmart XP, Sara Paixão, o "payroll" evidencia a tendência de estabilização no mercado de trabalho norte-americano, que operava a níveis muito acima da média durante os últimos anos.

"Caso o mercado de trabalho continue desacelerando acima do esperado, pode ser necessário que o FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto do Federal Reserve) adote mais cortes de juros ainda esse ano", afirmou.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subia 0,7%, buscando encerrar uma sequência de quarto quedas, endossada pela alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent era negociado com elevação de 1,4%. PETROBRAS ON tinha variação positiva de 0,49%, vinda de oito sessões no vermelho.

- WEG ON ganhava 1,12%. Relatório de analistas do JPMorgan cortou preço-alvo da ação de R$67 para R$66, mas reiterou recomendação "overweight", citando o perfil de alto crescimento da fabricante de equipamentos eletroeletrônicos industriais.

- BRAVA ON valorizava-se 5,91%, após divulgar que sua produção atingiu 73.854 barris de óleo equivalente por dia em fevereiro, alta de 9,2% ante janeiro. A Brava disse que o nível recorde de produção no mês reflete investimentos e melhorias implementados nos principais polos de atuação.

- SLC AGRÍCOLA ON avançava 2,52% após comprar a Sierentz Agro Brasil, que atua na produção de soja, milho e outros produtos agrícolas, bem como na criação de gado, por US$135 milhões. A transação prevê pagamento em três parcelas, das quais a primeira equivalente a 60% do valor do negócio na conclusão.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,31%, em dia misto para os bancos do Ibovespa, com BRADESCO PN perdendo 0,43%, mas BANCO DO BRASIL ON ganhando 0,11%, SANTANDER BRASIL UNIT avançando 1,18% e BTG PACTUAL UNIT com elevação de 0,35%.

- VALE ON recuava 0,55%, mesmo com os futuros do minério de ferro na China interrompendo uma sequência de nove sessões de perdas. O contrato mais negociado em Dalian subiu 0,19% no dia, mas caiu 3,49% na semana. No setor, CSN MINERAÇÃO ON perdia 3,1%.

- NATURA&CO ON perdia 1,79%, em sessão de ajustes após a ação da fabricante de cosméticos saltar quase 6% na véspera.