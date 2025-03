CadÚnico: 6,4 milhões de famílias serão alertadas para atualizar dados

Cerca de 6,4 milhões de famílias devem atualizar os dados no CadÚnico (Cadastro Único) até fevereiro de 2026. A medida vale para beneficiários e não beneficiários do Bolsa Família BPC (Benefício de Prestação Continuada) e TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica). A Ação de Qualificação Cadastral deste ano prioriza cadastros com prazo de atualização mais próximo.

O que aconteceu

No aplicativo do Cadastro Único, as mensagens estarão no ícone "envelope", no canto superior direito. Quem recebe o Bolsa Família também verá o comunicado nos aplicativos do programa e de pagamentos, como o Caixa Tem. Haverá ainda envio de mensagens no extrato de pagamento.

Famílias serão chamadas de forma escalonada. Não é necessário ir imediatamente aos pontos de atendimento do Sistema Único de Assistência Social.

Caixa Econômica Federal também enviará mensagens de voz na Central de Atendimento para orientar as famílias. Outras formas de comunicação serão coordenadas pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).

Ao receber o aviso, a família deve procurar um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou a gestão municipal do Cadastro Único. Para famílias de uma única pessoa, a entrevista para atualização ou inclusão deverá ser feita no domicílio.

Desde 28 de fevereiro de 2025, os municípios acessam as listagens de famílias pelo Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família. No final de março, com a implantação do Novo Sistema de Cadastro Único, os dados estarão disponíveis exclusivamente no Portal de Gestão do Cadastro Único.

CadÚnico é essencial para a seleção de famílias em programas federais como Bolsa Família, Pé-de-Meia, Tarifa Social de Energia Elétrica, Auxílio Gás e Minha Casa Minha Vida. Ele também serve para programas estaduais e municipais.

Ação de Qualificação Cadastral de 2025 conta com a Averiguação Cadastral e a Revisão Cadastral. A primeira verifica possíveis inconsistências na composição familiar. A segunda exige atualização do cadastro.