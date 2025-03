Ibovespa acelera a 123 mil pontos com China, apesar de queda em NY e Petrobras

O Ibovespa renovou máxima no período da tarde de hoje, instantes após abertura na sessão encurtada desta Quarta-feira de Cinzas, na volta da folga de carnaval, apesar da fraqueza das bolsas norte-americanas. A queda de até 4,00% nas cotações do petróleo pesa em alguns papéis do setor de óleo, sobretudo em Petrobras.

Apesar da queda de 1,34% do minério de ferro hoje em Dalian, as ações do segmento de metais sobem, fazendo o contraponto. A exceção é CSN ON (-0,94%).

Mesmo com as incertezas relacionadas a tarifas norte-americanas, notícias da China trazem certo alento. "Isso deve ajudar as ações de commodities", estima Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital.

Na sexta-feira, a Bolsa caiu 1,60% e fechou aos 122.799,09 pontos, perdendo a região de suporte em 123.700 pontos e a tendência de alta. Agora, cita a análise gráfica do Itaú BBA, o principal indicador da B3 encontrará próximos suportes em 122.000 e 118.200 pontos. Do lado da alta, o Índice Bovespa possui resistência inicial em 125.600 pontos, completa a nota.

Às 13h19 o Ibovespa subia 0,23%, na máxima aos 123.082,92 pontos, ante abertura em 122.799,09 pontos (variação zero), perto da mínima em 122.747,06 pontos (-0,04%). Petrobras perdia em torno de 3,00% e Vale subia 0,74%. Ações de grandes bancos também avançam.