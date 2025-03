Cervejas, roupas e frutas: o que deve ficar mais caro nos EUA após tarifas?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs tarifas a produtos da China, Canadá e México que entrarem nos EUA a partir de ontem. Entre as categorias de importados que receberão imposto extra estão alimentos e materiais de construção.

Qual foi a ordem do presidente?

Todos os produtos vindos da China estão sujeitos a uma taxação de 20%;

Todos os produtos importados do México estão sujeitos a impostos de 25%;

Maioria dos produtos do Canadá receberão tarifas de 25%; insumos de energia, contudo, terão taxação de 10%.

Americanos vão pagar a diferença?

Trump afirmou, em fevereiro, que as novas tarifas poderiam causar aos consumidores nos EUA "alguma dor". No entanto, ele insistiu que o aumento dos preços nas prateleiras não seria substancial e que os países taxados suportariam o peso da decisão, segundo o jornal The New York Times.

Governo planeja desregulamentar a indústria, reduzir a folha de pagamento federal e expandir produção de energia. O consultor de comércio da Casa Branca, Peter Navarro, alegou em entrevista à rede CNBC na segunda que o efeito das tarifas seria pequeno no bolso do americano devido a estas mudanças.

Mas números do comércio americano e estudos econômicos sugerem que é mesmo o americano quem vai pagar a conta, ainda de acordo com o Times. Preços devem subir para uma série de produtos, especialmente bens de consumo.

O que deve ficar mais caro?

De acordo com levantamentos realizados pelos jornais The New York Times e Washington Post, estes são os produtos cujas ofertas serão mais afetadas:

Vegetais;

Xarope de bordo;

Carne;

Avocados;

Morangos;

Tomates;

Grãos;

Ovos;

Bebidas alcoólicas, especialmente destiladas;

Sucos de frutas;

Açúcar;

Roupas e sapatos;

Brinquedos;

Material esportivo;

Utensílios para cozinha;

Combustível;

Veículos e peças para carros;

Caminhões e ônibus;

Computadores;

Celulares;

Videogames;

Madeira;

Gesso.

Boa parte dos alimentos frescos dos EUA são importados do México, assim como cerca de 80% das cervejas importadas servidas no país. Cerca de 18% de toda a cerveja consumida nos Estados Unidos é comprada no exterior, ainda segundo o Beer Institute, que representa a indústria cervejeira americana.

Eletrônicos, roupas, brinquedos e material esportivo comprados nos EUA vêm, em massa, da China. Quase 80% de todos os utensílios de cozinha importados para o país vêm da nação.

A indústria automotiva é bastante dependente do México e do Canadá. As fábricas da GM no Canadá e no México produziram quase 40% de todos os veículos fabricados pela empresa em 2024 na América do Norte. Cerca de 60% de todo o petróleo importado pelos EUA também vêm do Canadá, de onde também chegam 30% das madeiras de construção civil.

A resposta dos "parceiros traídos"

A China retaliou colocando 15 empresas americanas, incluindo a fabricante de drones Skydio, em uma "lista de restrições" de controle de exportação. Ou seja, empresas chinesas estão proibidas de vender produtos estratégicos (que podem ser usados para fins civis e militares) a estas companhias.

Outras 10 empresas americanas também foram colocadas em uma lista de "entidades não confiáveis". Elas estão proibidas de fazer investimentos no país, importar ou exportar de lá.

Foram taxados ainda:

Frango (15%);

Trigo (15%);

Milho (15%);

Algodão (15%);

Sorgo (10%);

Soja (10%);

Carne de porco (10%);

Carne bovina (10%);

Frutos do mar (10%);

Frutas (10%);

Vegetais (10%);

Laticínios (10%).

Já o Canadá impôs 25% de taxas aos seguintes produtos americanos que entrarem em seu território:

Aves vivas e suas carnes;

Carne bovina e suína;

Leite e derivados;

Whey protein;

Ovos;

Mel;

Tomate;

Leguminosas;

Frutas;

Castanhas e nozes;

Café;

Chá;

Mate;

Pimenta;

Baunilha;

Especiarias como canela, cravo, noz-moscada, anis-estrelado e gengibre;

Grãos como trigo, centeio, cevada, arroz e colza;

Óleos vegetais;

Melado;

Açúcar;

Chocolate;

Malte;

Massas;

Pães;

Molhos;

Alimentos processados não especificados;

Água;

Bebidas alcoólicas como cerveja, vinho, vermute;

Ração de animais;

Tabaco;

Areia;

Perfume;

Maquiagem;

Produtos de cabelo; depilação e mais cosméticos;

Sabão;

Banheiras;

Utensílios de cozinha;

Plásticos, borrachas e revestimentos de construção;

Malas;

Roupas;

Roupa de cama e outros tecidos para casa;

Sapatos, joias e acessórios;

Madeira;

Papel higiênico, de correspondência e outros materiais impressos;

Carpetes;

Fogões e outros eletrodomésticos;

Serras e mais ferramentas;

Maquinário agrícola;

Mobília;

Pinturas;

Videogames;

Isqueiros;

Armas.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou que irá divulgar o plano de tarifas em resposta à medida americana no domingo.