Musk, Bezos e mais: veja quem são os 24 'superbilionários' do mundo

Desde que revista Forbes publicou a sua primeira lista com as pessoas mais ricas do mundo, em 1987, uma nova categoria de afortunados se descolou, criando um segmento à parte, ainda mais restrito: os superbilionários, um grupo de apenas 24 pessoas ao redor do globo e que possui patrimônio acima de US$ 50 bilhões. De acordo com dados da empresa de inteligência de patrimônio global Altrata, divulgados pelo The Wall Street Journal (WSJ), quem lidera essa nova lista é o dono da Tesla, Elon Musk, com US$ 419,4 bilhões em patrimônio.

No início de fevereiro, segundo a reportagem do WSJ, as fortunas desses 24 superbilionários representavam mais de 16% de toda a riqueza dos bilionários, um aumento acelerado em relação aos 4% de 2014. O patrimônio líquido combinado dos superbilionários totalizava US$ 3,3 trilhões, o equivalente ao PIB nominal da França. Dessas 24 pessoas, 16 se qualificaram como centibilionários, o que significa que têm um patrimônio líquido de pelo menos US$ 100 bilhões.

O grupo de superbilionários é composto em grande parte por empreendedores que ganharam dinheiro no setor de tecnologia ou cujo setor foi catapultado a novos níveis pelos avanços tecnológicos, segundo a reportagem. Dos 10 indivíduos mais ricos da lista, seis se enquadram nessa categoria. Do total de 24 superbilionários, apenas três eram mulheres, e apenas sete estavam sediados fora dos Estados Unidos.

Veja lista

1. Elon Musk - US$419.4 bilhões

2. Jeff Bezos - US$263.8 bilhões

3. Bernard Arnault US$238.9 bilhões

4. Lawrence Ellison US$237 bilhões

5. Mark Zuckerberg US$220.8 bilhões

6. Sergey Brin US$160.5 bilhões

7. Steven Ballmer US$157.4 bilhões

8. Warren Buffett US$154.2 bilhões

9. James Walton US$117.5 bilhões

10. Samuel Robson Walton US$114.4 bilhões

11. Amancio Ortega US$113 bilhões

12. Alice Walton US$110.2 bilhões

13. Jensen Huang US$108.4 bilhões

14. Bill Gates US$106 bilhões

15. Michael Bloomberg US$103.4 bilhões

16. Lawrence Page US$100.9 bilhões

17. Mukesh Ambani US$90.6 bilhões

18. Charles Koch US$67.4 bilhões

19. Julia Koch US$65.1 bilhões

20. Francoise Bettencourt Meyers US$61.9 bilhões

21. Gautam Adani US$60.6 bilhões

22. Michael Dell US$59.8 billion bilhões

23. Zhong Shanshan US$57.7 bilhões

24. Prajogo Pangestu US$55.4 bilhões