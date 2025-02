Hoje começa a valer o Pix por aproximação: como vai funcionar?

Do UOL, em São Paulo

A partir desta sexta-feira (28) estará disponível o Pix por aproximação, modalidade que se assemelha ao pagamento por aproximação de cartões de crédito e débito.

O que aconteceu

BC anuncia Pix por aproximação. O Banco Central informou que ainda nessa semana usuários de carteiras digitais como Google Pay e Apple Pay, por exemplo, poderão fazer pagamentos aproximando o celular das maquininhas de cartão. A modalidade, contudo, não exclui a opção de pagamento por QR code que já ocorre em todo o país.

Disponibilidade é facultativa. O BC ainda informou que carteiras digitais, bancos e provedores de máquinas de pagamento não terão obrigatoriedade de ter a modalidade. Para saber se é possível fazer o pagamento por Pix aproximado, o usuário deverá consultar se o seu banco aderiu à novidade.

Ativação é semelhante a de cartões. Segundo o BC, para ativar o Pix por aproximação em uma carteira digital, é necessário vincular a conta do banco a essa carteira, semelhante ao que já é feito com os cartões de pagamento. "No momento da vinculação da conta, você será automaticamente direcionado para a instituição onde possui conta para confirmar essa autorização", diz o comunicado.

Após a vinculação da sua conta, no momento do pagamento, basta você optar pelo pagamento por Pix, aproximar o seu celular, revisar se as informações do pagamento estão corretas e confirmar.

Banco Central

Limite para transações. Inicialmente, as transações terão como limite máximo R$ 500. No entanto, o usuário pode diminuir o valor máximo gasto por dia por meio do aplicativo da carteira digital.

Pix por aproximação já estava disponível. Em outubro, o Banco do Brasil lançou Pix por aproximação em maquininhas Cielo. Já em novembro, apesar de regulamentar a modalidade para todas as carteiras de pagamento, maquininhas e bancos, o pagamento por Pix aproximado já estava disponível para usuários da carteira do Google Pay.