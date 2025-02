Pedra no sapato de Lula, inflação pode aumentar com MP do FGTS

Os R$ 12 bilhões do FGTS que o governo federal vai liberar aos trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário têm o potencial de aquecer a economia e melhorar a avaliação do presidente Lula. A medida, por outro lado, vai pressionar a inflação, um dos principais responsáveis por sua baixa popularidade.

O que aconteceu

A Medida Provisória (MP) publicada por Lula nesta sexta-feira (28) libera R$ 12 bilhões. O dinheiro será entregue a 12,1 milhões de trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos entre janeiro de 2020 e esta sexta, data da publicação da MP.

A medida foi destravada pelo governo no momento em que Lula enfrenta seu mais baixo índice de popularidade. O anúncio se deu dez dias após pesquisa Datafolha mostrar que a popularidade de Lula caiu 11 pontos porcentuais: foi de 35% para 24% em dois meses, o pior índice dos seus três mandatos. A reprovação do governo saltou de 34% para 41%.

A aposta do governo é que o dinheiro impulsione o consumo e reduza o endividamento do brasileiro. "Isso ocorre porque os recursos, antes retidos, agora estarão disponíveis para as famílias, gerando aumento no consumo de bens e serviços, podendo até aumentar os investimentos", avalia Igor Gondim, professor de Finanças do curso de Administração da ESPM. "Essa liberação também pode reduzir o endividamento da população."

O problema é que mais dinheiro na praça pode significar aumento de preços. "Um efeito indesejável é um possível impacto inflacionário, já que espera-se um aumento no consumo", diz o especialista. A inflação preliminar de fevereiro foi de 1,23%, a mais alta para o mês desde 2016 (1,42%). Em 12 meses, a inflação já acumula 5,96%, acima do teto da meta, que é 4,5%.

"Essa liberação pode sim gerar mais inflação", concorda a economista Marisa Rossignoli. "E num momento em que a gente já está com perspectiva de alta na inflação", diz a professora da Universidade de Marília. "Esse dinheiro deve entrar na economia imediatamente: uma injeção de dinheiro para consumo, que não traz mudanças estruturais de investimento, como em industrialização."

Uma pesquisa de janeiro atribuiu à inflação dos alimentos parte da queda na popularidade do presidente. "O brasileiro está sentindo o aumento do preço dos alimentos. É a terceira razão que explica a queda na avaliação do governo Lula", afirmou Guilherme Russo, diretor de Inteligência da Quaest. A inflação dos alimentos no acumulado de 12 meses está acima da inflação geral: foi de 7,12% até fevereiro, contra 4,96%, segundo o IPCA-15.

A alta no preço dos alimentos, sem dúvida alguma, impacta diretamente na credibilidade do governo.

Marisa Rossignoli, economista

A inflação provocada pelos R$ 12 bi é o menor dos problemas para o economista Ricardo Rodil. Como o valor representará 0,1% do PIB (Produto Interno Bruto), ele acredita que "a pressão inflacionaria não será violenta". "O que preocupa mais é o sinal que o governo está dando aos agentes econômicos", diz. "O governo federal está disposto a fazer o diabo para que sua popularidade pare de derreter?", questiona o economista da consultoria Crowe Macro Brasil.

Rossignoli concorda. "Entendo que é uma medida política para tentar reverter a opinião de pelo menos uma parte da população que tinha uma visão mais otimista do governo e passou a ficar mais pessimista", afirma.

Rodil lembra de outras medidas do governo com potencial de melhorar a popularidade do presidente. Lula foi à rádio e à TV anunciar distribuição de bolsas para os estudantes e a oferta de mais remédios gratuitos. "A prometida isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais pode custar outros R$ 46 bilhões", diz. "A isso se soma à quase nula disposição do governo em cortar gastos."

Temo que a reação do mercado seja muito negativa a essas sinalizações.

Ricardo Rodil, economista

O que é saque-aniversário?

Criado pelo governo Jair Bolsonaro, o saque-aniversário passou a valer em 2020. Com a mudança, o trabalhador com carteira assinada foi autorizado a optar por sacar uma parte do dinheiro do Fundo uma vez por ano no mês de seu aniversário, com prazo de 60 dias para o saque.

Em compensação, esse funcionário ficou proibido de sacar o que restou no FGTS na hora da demissão. Embora ainda receba a multa de 40% sobre os depósitos do Fundo, o que sobrou na conta só poderá ser retirado na aposentadoria, na compra da casa própria, ou em outros casos previstos em lei. O saque integral só ficou assegurado aos trabalhadores que não aderiram ao saque-aniversário.

Esse saque autorizado pela Medida Provisória é extraordinário. Só terá direito a ele quem aderiu ao saque-aniversário e foi demitido até a publicação da MP. A regra não muda para os trabalhadores que permanecerem na modalidade e forem demitidos após a MP: o que sobrar no Fundo após a demissão ficará retido. Para que todos tivessem direito ao saque, o Congresso precisaria aprovar uma nova lei em substituição à aprovada no governo Bolsonaro.

Aproximadamente 37 milhões de brasileiros aderiram ao saque-aniversário desde 2020. Até agosto de 2024, R$ 125,4 bilhões foram sacados. Se mudarem de ideia e quiserem retirar todo o saldo na demissão, esses trabalhadores podem pedir para voltar à modalidade tradicional, o saque-rescisão, mas terão de esperar 25 meses de carência. Se forem demitidos antes disso, não poderão sacar o saldo do FGTS.

De quanto é o saque-aniversário?

O trabalhador pode sacar anualmente de 5% a 50% do saldo do FGTS. Depois, adiciona-se uma parcela adicional que depende do saldo disponível. Saca mais quem tem menos na conta: