Tarifas de Trump seguem influenciando dólar e moeda tem alta nesta quinta

Após uma sequência de desvalorizações no início do ano, o dólar tem se mantido estável nos últimos dias, alternando entre pequenas quedas e altas.

Nesta quinta-feira (27), a moeda americana fechou cotada a R$ 5,829, registrando valorização de 0,45% no dia. O movimento reflete ajustes do mercado após um período apreciação do real e incertezas no cenário internacional com as tarifas anunciadas por Donald Trump.

O que aconteceu

Dólar acima de R$ 5,80. A moeda atingiu o patamar no fechamento de quarta-feira (26) e assim permaneceu nesta quinta. A moeda americana não atingia esse patamar desde novembro do ano passado.

Para quem planeja viajar, a notícia também não é favorável. A cotação da moeda usada em transações no exterior atingiu R$ 6 na terça-feira e permaneceu nesse patamar nesta quinta. No fechamento do dia, o dólar turismo registrou valorização de 0,38% e foi cotado a R$ 6,047.

Tarifas de Trump continuam influenciando o mercado. O presidente dos Estados Unidos confirmou que, a partir de março, entrará em vigor uma tarifa de 25% sobre importações do Canadá e México, além de uma taxa extra de 10% sobre produtos chineses. A medida tem reflexos diretos no câmbio e na economia global.

Risco de inflação nos EUA pressiona os juros e afeta o real. As tarifas impostas por Trump podem elevar os preços no mercado americano. Para conter esse efeito, o Fed (Federal Reserve), o banco central dos EUA, pode aumentar os juros, tornando o mercado americano mais atrativo para investidores. Com isso, há um fluxo maior de dólares saindo do Brasil, o que enfraquece o real e mantém a cotação da moeda americana em alta. "Essas medidas comerciais aumentaram a incerteza nos mercados financeiros, levando a uma valorização do dólar frente a outras moedas", explica Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos.