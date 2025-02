Promotores brasileiros investigam executivo sênior do Santander

O Ministério Público Federal iniciou uma investigação sobre um suposto desvio de fundos por parte de um ex-executivo sênior do Itaú Unibanco, que deve assumir um cargo importante no banco espanhol Santander nos próximos meses.

Em um documento publicado em dezembro, o maior banco da América Latina acusa seu ex-diretor financeiro Alexsandro Broedel Lopes de se apropriar indevidamente de fundos enquanto trabalhava na instituição. Posteriormente, o banco processou Broedel.

O Itaú alega que seu ex-executivo, contratado pelo Santander no ano passado, violou as políticas internas da empresa ao se envolver com pagamentos irregulares por pareceres encomendados pelo banco.

Em um documento regulatório, o Itaú disse que investigou a conduta do executivo por vários meses e concluiu haver fortes indícios de que, entre 2019 e 2024, o fornecedor redirecionou parte dos valores recebidos, num total de R$ 4,860 milhões, para contas de Broedel, usando uma empresa intermediária.

Representantes de Broedel disseram que as acusações são infundadas e sem sentido e que causou estranheza ao seu cliente que o banco tenha levantado suspeitas depois que ele renunciou ao cargo para assumir uma posição global em um dos principais concorrentes do Itaú.

Um porta-voz do Santander disse: "O sr. Broedel é um executivo sênior altamente conceituado que, até julho, era diretor financeiro do Itaú. Ele deve assumir o cargo (de diretor de contabilidade) mais adiante neste ano e estamos monitorando quaisquer desenvolvimentos".

O Ministério Público Federal de São Paulo disse em um comunicado que não poderia comentar o caso porque ele está sob sigilo.

Como parte da ação judicial contra Broedel, o Itaú pediu ao Judiciário que registrasse a existência de um processo contra ele na escritura de uma casa avaliada em R$10 milhões que o executivo está tentando vender. O pedido tem como objetivo garantir que o Itaú terá acesso aos fundos relacionados a qualquer venda caso vença o processo.

Nesta quinta-feira, uma juíza brasileira concordou com o pedido.

De acordo com o representante de Broedel, o executivo decidiu vender sua casa porque agora está morando na Espanha.

