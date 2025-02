Prejuízo da Braskem triplica no 4º tri, em resultado abaixo do esperado

A petroquímica Braskem divulgou na madrugada desta quinta-feira que sofreu prejuízo de US$ 967 milhões no quarto trimestre, três vezes acima do resultado negativo apurado no mesmo período de 2023 e com um desempenho operacional recorrente em queda de 50%.

A companhia, que há anos vem enfrentando desembolsos bilionários para reparar prejuízos em Maceió relacionados a eventos derivados do afundamento do solo da cidade em que a empresa promovia atividades de mineração, apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente de US$ 102 milhões nos três últimos meses do ano passado, queda de 52% na comparação anual.

O balanço da companhia foi novamente impactado em parte por efeitos cambiais que ajudaram o resultado financeiro a ficar negativo no período em US$ 1,1 bilhão, bem acima dos US$ 154 milhões, também negativos, do quarto trimestre de 2023.

A companhia, que havia previsto divulgar o resultado na quarta-feira após o fechamento do mercado, afirmou que em reais o prejuízo do quarto trimestre somou R$ 5,65 bilhões, uma expansão de três vezes e meia sobre a conta negativa apurada um ano antes. O Ebitda recorrente foi de R$ 557 milhões.

Analistas, em média, esperavam prejuízo líquido de R$ 2 bilhões, com Ebitda de R$ 1,75 bilhão, segundo dados da Lseg.

A empresa teve consumo de caixa de R$ 542 milhões, 14% acima da queima de R$ 474 milhões do quarto trimestre de 2023.

O faturamento caiu 2% em dólares, mas subiu 15% reais, a R$ 19,15 bilhões. A expectativa média do mercado, segundo a Lseg, indicava receita líquida de R$ 20,16 bilhões para a Braskem.

A empresa, maior petroquímica da América Latina e que tem a Petrobras como um dos sócios controladores, encerrou o ano passado com uma alavancagem de 7,42 vezes quando medida em dólares e em termos recorrentes, ante 8,12 vezes no final de 2023. Apesar da queda na comparação anual, a alavancagem mostrou forte crescimento ante o final de setembro, quando o múltiplo era de 5,76 vezes, segundo o balanço publicado nesta madrugada.