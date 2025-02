'Não perdemos dinheiro', diz presidente da Petrobras após balanço negativo

A presidente da Petrobras (PETR3 e PETR4), Magda Chambriard, disse que a companhia não está perdendo dinheiro, ao comentar o prejuízo de R$ 17,04 bilhões no quarto trimestre de 2024.

A executiva deu a declaração no início da tarde em teleconferência com analistas de mercado. Ela também disse que o aumento de 31% nos investimentos da companhia são altamente rentáveis.

O que está acontecendo?

O mercado não gostou dos resultados apresentados pela empresa na noite de quinta-feira (26). Por volta de 13h, PETR3 caía 6,79%, para R$ 38,73. PETR4 desvalorizava 4,98%, para R$ 36,06.

A imprensa noticiou pela manhã o prejuízo de R$ 17,04 bilhões no quarto trimestre de 2024. Mas quero esclarecer que isso não tem efeito no caixa, não é dinheiro que a empresa está perdendo. É efeito cambial porque a empresa teve que pagar a variação cambial de dívidas de subsidiárias da Petrobras no exterior.

Magda Chambriard, presidente da Petrobras

Para ela, o mercado está reagindo mal por conta da menor distribuição de dividendos. A estatal aprovou pagamento de R$ 9,1 bilhões em dividendos. O repasse aos acionistas deve totalizar R$ 75,8 bilhões em todo exercício de 2024. "São dividendos de 45% a 50% menores do que o mercado esperava", diz Análise de Tales Barros, diretor de renda variável na W1 Capital.

A presidente disse que os dividendos estão menores porque os investimentos da empresa cresceram 31%. A companhia adiantou no ano de 2024 investimentos que só faria este ano na bacia de Búzios, no Rio de Janeiro. "É óleo novo e de alto potencial. Se pudesse, investiria todo o capex da empresa ali", afirmou ela. O capex é a "despesa de capital", na sigla em inglês, ou o valor dos investimentos em aquisições ou atualização de ativos.

O capex total do ano foi de US$ 16,6 bilhões, US$ 2,1 bilhões acima do limite superior da orientação. A previsão era de US$ 14,5 bilhões, cifra que havia sido revisada para baixo (de US$ 18,5 bilhões) em agosto de 2024.

Texto em atualização.