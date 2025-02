Ações da Petrobras caem após reportar investimentos acima do previsto

As ações da Petrobras caíam acima de 4% na Bolsa de Valores paulista (B3) no início da tarde desta quinta-feira (27), depois que a companhia surpreendeu analistas ao reportar investimentos 15% acima da previsão para 2024.

A petroleira estatal informou na quarta-feira (26) que seus gastos com investimentos no ano passado totalizaram US$ 16,6 bilhões, cerca de US$ 2,1 bilhões acima da previsão da empresa, que havia sido revisada para baixo em agosto, ante US$ 18,5 bilhões.

Nos trimestres anteriores, a Petrobras geralmente gastou menos do que o planejado, mas no segundo trimestre a empresa revisou para baixo sua orientação para o ano, argumentando que ela refletia melhor a realidade.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, enfatizou em discursos recentes que a empresa está "pisando no acelerador". Sob o comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Petrobras está sendo pressionada a investir mais para impulsionar a economia do país e gerar empregos.

O investimento mais alto e os resultados abaixo do esperado surpreenderam os analistas, que esperavam dividendos ordinários mais altos do que os R$ 9,1 bilhões de reais (US$ 1,57 bilhão) que a empresa deverá desembolsar aos acionistas com base no quarto trimestre.

Os investimentos decorreram da antecipação de gastos previstos, e a empresa disse que manteve sua previsão de investimentos para 2025, podendo variar 10% para cima ou para baixo.

No balanço, a Petrobras manteve as previsões de investimentos de seu plano estratégico para 2025-2029, de US$ 111 bilhões.