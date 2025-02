Petrobras tem prejuízo de R$ 17 bi no 4º trimestre; lucro anual caiu 70,6%

A Petrobras fechou o quarto trimestre de 2024 com um prejuízo de R$ 17,04 bilhões, segundo informou a companhia na noite desta quarta-feira (26). Com o resultado, o lucro líquido da estatal recuou 70,6% em comparação com 2023, fechando 2024 em R$ 36,6 bilhões.

O que aconteceu?

No quarto trimestre de 2023, a Petrobras havia lucrado R$ 31 bilhões. Segundo a companhia, o prejuízo de R$ 17 bilhões do último trimestre do ano passado está relacionado à valorização do dólar frente ao real.

O prejuízo ocorre depois de a Petrobras ter registrado grande lucro no ano passado. Em 2023, a petroleira marcou o segundo maior lucro líquido de sua história: R$ 124,6 bilhões.

A receita de vendas foi de R$ 121,2 bilhões. O resultado representa queda de 9,7% na comparação anual.

O chamado Ebitda ficou em R$ 40,9 bilhões no trimestre. O indicador, que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, apresentou queda de 38,7% ante o quarto trimestre do ano anterior.

As despesas operacionais também aumentaram. Elas somaram R$ 43 milhões no quatro trimestre do ano passado, 31,9% maior do que mesmo período de 2023. Ao mesmo tempo, o fluxo de caixa caiu 35,7%, para R$ 21,7 bilhões no trimestre.

A divida em 31 de dezembro de 2024 aumentou. Ela chegou a US$ 52,2 bilhões (R$ 301,6 bilhões), crescimento de 16,9% na comparação com o mesmo período de 2023.

A estatal aprovou pagamento de R$ 9,1 bilhões em dividendos. A petroleira informou que seu conselho aprovou o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). A proposta foi encaminhada para Assembleia Geral Ordinária (AGO), que acontecerá em 16 de abril de 2025. Os pagamentos deverão acontecer em duas parcelas, nos meses de maio e junho deste ano.

A queda se deve, em parte, à produção menor, redução dos preços do Brent (petróleo bruto referência para o preço no mercado global) em dólares. Segundo a XP, o preço do barril ficou em US$ 74,9 o barril, contra US$ 79,9 no terceiro trimestre: queda de 6% em relação ao trimestre anterior e 11% em relação ao ano anterior.

O resultado foi impactado "por um item de natureza contábil". "A variação cambial em dívidas entre a Petrobras e suas subsidiárias no exterior", explicou o diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo. "São operações financeiras entre empresas do mesmo grupo, que geram efeitos opostos que ao final se equilibram economicamente."